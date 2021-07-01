2 млрд в гости будут к нам. Газпром за 4 минуты «прикупил» базу водных видов спорта с тремя флагами

Как говорится на портале госуслуг, извещение о закупке у единственного поставщика было опубликовано 1 июля в 15:58. В 16:02 — уже готов протокол. Правда, в приложенных документах — только сообщение: «В соответствии с пунктом 17.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018
Таким образом, наименование подрядчика не раскрывается, зато видна стоимость объекта «база водных видов спорта (3 флагштока)» — 2 млрд 168 млн рублей.
О том, что такая станция должна появиться напротив Парка 300-летия Петербурга, стало известно весной. Особое внимание привлек проект: три намывных острова по 50 метров диаметром и на них — гигантские флагштоки по 175 метров. В нижних помещениях базы будут сдавать в аренду и хранить инвентарь для винд- и кайтсерфинга, а также флаги и оснастку. Сроки завершения строительства установлены на конец апреля 2023 года. Подробнее о том, как будет выглядеть этот архипелаг и что запланировано на материковой части парка — в материале «Фонтанки».