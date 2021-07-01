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Мариинская больница расстается с охраной после проникновения торговца китайскими массажёрами

Охранное предприятие Мариинской больницы попросило расторгнуть с ним договор. В объяснениях ссылка на ковид и тяжелую экономическую ситуацию, но на самом деле всем так будет удобнее. Финальной точкой стал скандал с торговцами китайским ширпотребом.

Как стало известно «Фонтанке», 1 июля генеральный директор ОП «Евро Охрана» Кукушкин написал письмо на имя главврача Завражанова, в котором заявил, что «в связи с тяжелой экономической и эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также значительным увеличением затрат на содержание трудовых ресурсов и снижением рентабельности деятельности предприятия, ООО «ОП "ЕВРО ОХРАНА"» не имеет возможности оказывать услуги по охране объектов и имущества СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» в полном объеме». В связи с чем он просит рассмотреть вопрос о возможности расторжения контракта по соглашению сторон. По нашим данным, просьба будет удовлетворена.

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Как писала «Фонтанка», охраной Мариинской больницы по контракту на 2020–2021 годы занимается ОП «Евро охрана», владелец которой — бывший атаман «Казачьей дружины» Олег Кукушкин. Предприятие охраняет школы, поликлиники и другие больницы Петербурга. Сумма контракта около 10 млн рублей. Охрана круглосуточная, семь постов, 18 охранников и один старший. Охраняемая площадь 50 тысяч квадратных метров. В функциях отдельно прописано поддержание общественного порядка в больнице и контрольно-пропускной режим.

По словам сотрудников больницы, нарекания к работе возникали и раньше — ненужных людей иногда пропускали, а нужных, наоборот, останавливали. Финальной точкой в непростых взаимоотношениях больницы с охраной стал визит коммивояжера с китайскими массажёрами в палату блогера Марии Мотузной.

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Комментарии (6)

yurik.79
10 млн в месяц)?
Rovesnik_Kommunizma
Вот Кукушкинд сумел бы организовать эффективную охрану, но таких не берут в казаки.
261807311
Давно пора было разогнать этих ряженых отморозков.
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