Глава МВД Германии о предстоящих матчах Евро-2020: Позиция УЕФА абсолютно легкомысленная

Первый четвертьфинальный матч между сборными Швейцарии и Испании состоится в пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге, где заболеваемость растёт: за последние сутки там выявили 1 612 случаев COVID-19. Более чем из 60 000 мест на «Газпром арене» могут быть заняты 50%. В Кремле ранее днём уже заявили, что «очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер ».

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер подверг УЕФА резкой критике за большое количество зрителей на стадионах Евро-2020 во время пандемии.

Ещё большее беспокойство Зеехофера вызывают полуфинальные и финальные матчи в Великобритании, где также распространился дельта-вариант коронавируса. На групповом этапе разрешённая вместимость стадиона «Уэмбли» была 25% от 90 тыс. мест. В Будапеште и вовсе состоялся матч с 60 тыс. зрителей.

Для сравнения: на матчи, проходившие в Мюнхене, допускали всего 14,5 тыс. болельщиков, причем всех их обязали носить маски, соблюдать дистанцию, а также загружать отрицательные результаты тестов на COVID-19 в специальное приложение.



Минздрав Финляндии, сборная которой вылетела из борьбы за трофей Евро-2020 21 июня, констатирует резкий подъём заболеваемости за счёт вернувшихся из Петербурга болельщиков. По данным ведомства, у 9% футбольных фанатов после поездки в Северную столицу выявили коронавирус.

Две трети взрослого населения Германии были вакцинированы хотя бы один раз. В целом 55% получили одну дозу, 37% закончили курс вакцинации. В России к 29 июня было вакцинировано первым компонентом более 16% населения.