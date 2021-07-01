Смольный не успевает за ценами. Программа обеспечения жильём нуждающихся снова не находит отклика у застройщиков

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Смольный готов потратить 2,29 миллиарда рублей на покупку квартир для нуждающихся петербуржцев. Заявки чиновники разместили 30 июня в Единой системе закупок. Предполагается, что основной объём необходимых квартир должны дать застройщики. Но цена, за которую чиновники хотят закупить квартиры, и предложенные условия вдохновляют не все компании. «По состоянию на 1 квартал 2021 года в сегменте масс-маркет средняя стоимость строящегося жилья в Санкт-Петербурге составила около 150 тыс. рублей за м2», — прозрачно намекнули на причины неудачи госаукционов «Фонтанке» в агентстве «Петербургская недвижимость».



Нынешние заявки предполагают покупку более 340 квартир, от однушек до трёшек с чистовой отделкой в границах Петербурга.

При этом чиновники вняли голосу разума и повысили закупочные цены на квартиры для нуждающихся до 127–130 тысяч за квадрат. Только такая цена уже предлагалась весной за несколько десятков квартир, но продавцов найти не удалось. Казалось бы, строй и радуйся, ведь около полугода назад за квадраты предлагали на 30 тысяч меньше. Но не тут-то было. Большинство запланированных квартир так и не удалось купить. В 20 случаях что-то удалось подобрать в «СПб Реновации», а в большинстве остальных успешных примеров продавцами выступили физические лица.

Предпоследний аукцион 16 июня по крупному лоту с нынешними ценами остался вовсе без заявок и закончился провалом.

Объясняется игнорирование нужд Смольного и петербуржцев просто — рыночная цена, равная предлагаемым 130 тысячам, была актуальна в октябре прошлого года. Тогда, к слову, чиновники хотели покупать метры за 96 тысяч.

Тем не менее желающих продать городу квартиры можно найти. «Цена в 130 000 находится на нижней границе, по которой продажа квартир городу может быть для нас целесообразной. Рыночная стоимость на сегодняшний момент уже выше. Однако реализация недвижимости по госконтрактам позволяет продать пул квартир оптом и получить деньги в короткие сроки», — заявил Дмитрий Михалев, руководитель службы по работе с государственными органами компании «СПб Реновация», а это один из активных продавцов жилья для нуждающихся.



Создатель и глава одного из наиболее активных в прежние годы поставщика квартир для нуждающихся в Петербурге, компании «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров нынешними ценами, объявленными Смольным, заинтересовался. «Поучаствуем. У нас около тысячи квартир, которые подходят под требования», — сообщил в беседе «Фонтанке» Аркадий Скоров.

Коллег по рынку поддержали даже в Setl Group, ранее не замеченной в продажах квартир для нуждающихся: «Знаем о данной программе, сможем поучаствовать в ней при условии более отдалённых сроков сдачи объектов».

«Город многое сделал, чтобы создать более привлекательные условия для выкупа, предложенная цена приближена к рыночным реалиям, — прокомментировала Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург». — Озвученные условия не только позволят охватить более широкий выбор квартир и локаций, но и привлекут больше участников аукциона». Больше квартир Смольному

В жилищном плане чиновники планируют помочь с решением проблем с квартирами более чем 4 тысячам семей. На это из федерального и местного бюджетов предусмотрено выделение 6,8 миллиардов рублей. Путём нехитрых вычислений получаем около 1,7 миллиона соцвыплат на семью. Положены они и расселенцам из петербургских коммуналок, и бюджетникам, и молодым семьям. По замыслу властей к этой сумме нужно добавить свои или ипотечные и купить квартиру, которая нравится.



Детям-сиротам должны выделить 795 квартир, 957 помещений предусмотрено для маломобильных, 105 для ветеранов и узников фашистских лагерей, 1574 квартиры для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и афганцам. Вместе с остальными категориями в жилплан на 2021 и плановый период двух последующих годов включены обязательства города по обеспечению нуждающихся 4 120 квартирами. Но пока существенным успехом аукционы чиновников не пользуются.

Помимо очевидного разрыва между ценой продажи и ожидаемой, в беседах с девелоперами всплыла ещё одна причина неудач в закупках — реформа долевого строительства и эскроу-счета.

«Эти деньги раньше, несмотря на невысокую цену квадратного метра, были интересны прежде всего для крупных застройщиков, которым нужно было ликвидировать кассовые разрывы. Сейчас, когда более половины объектов реализуется по эскроу-счетам, а остальная часть уже давно строится по ДДУ, дополнительной необходимости в этих деньгах у строителей нет. Банк оперативно по схеме проектного финансирования платит, зачем строителям брать бюджетные деньги с обязательствами и потом иметь потенциальные головные боли. Я думаю, что желающих продавать квартиры ниже рыночной цены будет очень мало или не будет вообще», — комментирует Алексей Белоусов, генеральный директор «Объединения строителей СПб».



Аналогичного мнения придерживаются и в «Полис Групп», сетуя на то, что участие в подобных аукционах способно негативно сказаться на соблюдении схемы поступления денег на эскроу-счета, согласованной с банком-партнёром, а значит добиться снижения ставки проектного финансирования от банка не удастся.

Вадим Шклёда, «Фонтанка.ру»

