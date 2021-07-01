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В петербургском Политехе предсказали пик заболеваемости в столице. Это не летом

Максимум больных ковидом в Москве ожидают в сентябре

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета составили долгосрочный прогноз по развитию эпидемии коронавируса в Москве.

Как пишут 1 июля «Известия», в Политехе разработали математическую модель, состоящую из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Варианты развития ситуации описывают девять кривых, от самого пессимистичного до самого оптимистичного. Пока события в столице укладываются между четвертой и пятой кривыми.

«Если будет реализован сценарий, отвечающий средней пятой кривой, то число активных больных составит примерно 225 тысяч человек, примерная дата третьего пика — 19 сентября. Если будет реализован сценарий, отвечающий четвертой кривой, то число активных больных составит примерно 280 тысяч человек, и это произойдет на три дня раньше — 16 сентября. Отмечу, что эти прогнозируемые оценки третьего пика в 1,3–1,6 раза больше числа активных больных на втором пике», — рассказал руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков.

По расчётам исследователей, пик заболеваемости в Москве придётся на сентябрь. Если ситуация будет развиваться по пятой кривой, то в начале декабря число активных больных составит около 177 тысяч, как и сейчас.

По последним данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом в Москве немного снижается. В целом по России и в Петербурге растёт смертность.

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Комментарии (5)

Kent_5e4ce28898395
Вероятно, этим занимается доктор медицины из Политеха Боровков?
Не понимаю, кому интересны предсказания политеха.
Меня лично больше интересуют научно обоснованные прогнозы медицинских институтов. Или у нас их не осталось?
alexadmin
Подождите. Но буквально 3 (три) дня назад обещали, что пик мы преодолеем еще в июне. Я даже ссылку схоронил: https://www.fontanka.ru/2021/06/28/69995705/
Хотя там кто-то облажался при редактуре новости и под июнем, видно, июль понимался.
266111830
А чего ее составлять? Руководитель Института экономики Российской академии наук РАН Руслан Гринберг привился, заболел, умер. Директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Евгений Соловьёв привился, заболел, умер. Оба умерли "от коронавируса". До прививки им не болели. В Израиле вакцинировали больше половины жителей, а больных в разы больше стало, чем до. Выводы сделать может кто угодно.
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