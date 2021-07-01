В петербургском Политехе предсказали пик заболеваемости в столице. Это не летом

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета составили долгосрочный прогноз по развитию эпидемии коронавируса в Москве.



Как пишут 1 июля «Известия», в Политехе разработали математическую модель, состоящую из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Варианты развития ситуации описывают девять кривых, от самого пессимистичного до самого оптимистичного. Пока события в столице укладываются между четвертой и пятой кривыми.



«Если будет реализован сценарий, отвечающий средней пятой кривой, то число активных больных составит примерно 225 тысяч человек, примерная дата третьего пика — 19 сентября. Если будет реализован сценарий, отвечающий четвертой кривой, то число активных больных составит примерно 280 тысяч человек, и это произойдет на три дня раньше — 16 сентября. Отмечу, что эти прогнозируемые оценки третьего пика в 1,3–1,6 раза больше числа активных больных на втором пике», — рассказал руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков.

