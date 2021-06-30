Опасный штамм коронавируса «Дельта плюс» разделился на две версии с разными мутациями

Службы здравоохранения Англии Public Health England, международная платформа GISAID и европейские учёные констатировали разделение штамма коронавируса «Дельта плюс» на две ветви — мировую и почти локальную американскую. Как пишет 30 июня «Медвестник», «Дельта плюс» — это вариант «Дельты» с мутацией 417N. Но различают две ветви — AY.1 и AY.2, заявила в Twitter молекулярный эпидемиолог из Бернского университета, создатель платформы по отслеживанию вариантов коронавируса Nextstrain Эмма Ходкрофт. Первая наблюдается в Европе и Азии, чаще всего её выявляют в Великобритании, Швейцарии, Португалии, Польше и Японии. Как накануне сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, случай заражения «Дельта-плюс» подтверждён и в России. Вторая линия «Дельты» — AY.2 — чаще выявляется в США. У каждой из них есть по две дополнительные мутации.

По данным платформы GISAID, в России вариант «Дельта» (B.1.617.2+AY.1+AY.2) превалирует. На все линии «Дельта» вируса приходится 87,9%.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова после статьи «Фонтанки» подтвердила, что в России был выявлен штамм коронавируса «Дельта плюс». А академик Гинцбург рассказал о снижении эффективности «Спутника V» в отношении индийского штамма в 2,6 раза.



В пресс-службе РФПИ «Фонтанке» в свою очередь пояснили, что активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины «Спутник V» при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса. Этот уровень обеспечивает защиту от штамма «Дельта».