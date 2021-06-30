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Опасный штамм коронавируса «Дельта плюс» разделился на две версии с разными мутациями

Учёные обнаружили две линии опасного варианта коронавируса «Дельта»

Службы здравоохранения Англии Public Health England, международная платформа GISAID и европейские учёные констатировали разделение штамма коронавируса «Дельта плюс» на две ветви — мировую и почти локальную американскую.

Как пишет 30 июня «Медвестник», «Дельта плюс» — это вариант «Дельты» с мутацией 417N. Но различают две ветви — AY.1 и AY.2, заявила в Twitter молекулярный эпидемиолог из Бернского университета, создатель платформы по отслеживанию вариантов коронавируса Nextstrain Эмма Ходкрофт. Первая наблюдается в Европе и Азии, чаще всего её выявляют в Великобритании, Швейцарии, Португалии, Польше и Японии. Как накануне сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, случай заражения «Дельта-плюс» подтверждён и в России. Вторая линия «Дельты» — AY.2 — чаще выявляется в США. У каждой из них есть по две дополнительные мутации.

По данным платформы GISAID, в России вариант «Дельта» (B.1.617.2+AY.1+AY.2) превалирует. На все линии «Дельта» вируса приходится 87,9%.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова после статьи «Фонтанки» подтвердила, что в России был выявлен штамм коронавируса «Дельта плюс». А академик Гинцбург рассказал о снижении эффективности «Спутника V» в отношении индийского штамма в 2,6 раза.

В пресс-службе РФПИ «Фонтанке» в свою очередь пояснили, что активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины «Спутник V» при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса. Этот уровень обеспечивает защиту от штамма «Дельта».

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Комментарии (5)

lenaF
Господа журналисты, если вы совсем тупые и не понимаете ни слова из сказанного вам, почему бы не переспросить прежде, чем публиковать бредятину?
Не Гинзбург, а Логунов сказал: "в отношении штамма индийского варианта «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток – это примерно 2,6 раза в отношении вакцины “Спутник V".
Снижение активности сыворотки – это не то же самое, что снижение эффективности вакцины. Это о реакции нейтрализации, когда берут культуру клеток, капают на нее вирус, а потом добавляют разные разбавления сывороток переболевших или вакцинированных. Чем в большее количество раз можно разбавить прежде, чем антитела из сыворотки перестанут предотвращать заражение существенной части клеток, тем эффективнее эффективнее защита.
Т.е. для нейтрализации дельта-штамма сыворотку вакцинированных спутником можно предельно разбавить в 2,6 раза меньше, чем для нейтрализации старых вариантов. Это на самом деле очень хороший результат, ибо антител все равно остается до фига.
Norge
Короче, не верьте глазам своим - верьте специально для вас нарисованной статистике. ПЦР тесты с надежностью менее 50 процентов всегда покажут нужный результат, источник вечной благодати гинцбургов избавит от страданий, лечить больных уже не надо - все отдано под вирус и для внедрения вакцин. Чем больше напрягается обстановка, тем очевиднее заказной характер этой операции "пандемия".
vader
А если понадежнее изолировать страны друг от друга и в самом деле прекратить общение людей друг с другом, мы такой зоопарк из разновидностей вирусов получим! Главное, чтобы эти люди потом друг с другом никогда не встретились, иначе вот тогда и произойдет реальный закат человечества...
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