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«Мэр сказал, что у него нет дачи». Свердловский губернатор отреагировал на жалобу местной жительницы Путину по поводу газификации

Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации с подключением газа к частному дому жительницы Краснотурьинска

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оперативно отреагировал на вопрос жительницы Краснотурьинска, которая во время прямой линии 30 июня пожаловалась Владимиру Путину, что к её дому не подключили газ, хотя у находящегося по соседству дачного дома мэра он есть. Глава государства по этому поводу заметил, что, значит, и газовая труба там также присутствует, и поручил этот вопрос решить.

«На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к её дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации», — написал Куйвашев в этот же день в Instagram.

Также стало известно, что ситуацию с газификацией дома жительницы Свердловской области взяла на контроль местная прокуратура. В настоящий момент по факту обращения женщины на прямую линию президента РФ организована проверка, уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, что во время прямой линии 30 июня Путин вновь пояснил суть закона о газификации: бесплатно трубу проводят до забора, а далее — за счёт собственника. Речь идёт о законе, который президент подписал в первой половине июня. В документе говорится, что доведение газа может проводиться без привлечения денег жильцов, а подключение к дому граждане оплатят уже сами.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию прямой линии, где рассказывает о главных событиях мероприятия.

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Комментарии (4)

265947515
Естественно разводку газа по участку жители будут оплачивать сами. Правда стоимость будет как у "Силы Сибири". Указание сказочного выполнили! Газ до участка доведён! Правда самого газа как не было так и нет.
Otkating
Пытаюсь представить себе картину:

Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет. Телефон разрывается.

«Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж…»
— «Разберемся, не волнуйтесь!»

«Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!»
— «Выясним!»

«Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!»
— «Поможем!»

«Господин президент…»
Cashmare
видимо, мэра там тоже уже нет )
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