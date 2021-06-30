«Мэр сказал, что у него нет дачи». Свердловский губернатор отреагировал на жалобу местной жительницы Путину по поводу газификации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оперативно отреагировал на вопрос жительницы Краснотурьинска, которая во время прямой линии 30 июня пожаловалась Владимиру Путину, что к её дому не подключили газ, хотя у находящегося по соседству дачного дома мэра он есть. Глава государства по этому поводу заметил, что, значит, и газовая труба там также присутствует, и поручил этот вопрос решить.
«На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к её дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации», — написал Куйвашев в этот же день в Instagram.
Также стало известно, что ситуацию с газификацией дома жительницы Свердловской области взяла на контроль местная прокуратура. В настоящий момент по факту обращения женщины на прямую линию президента РФ организована проверка, уточнили в надзорном ведомстве.
Напомним, что во время прямой линии 30 июня Путин вновь пояснил суть закона о газификации: бесплатно трубу проводят до забора, а далее — за счёт собственника. Речь идёт о законе, который президент подписал в первой половине июня. В документе говорится, что доведение газа может проводиться без привлечения денег жильцов, а подключение к дому граждане оплатят уже сами.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию прямой линии, где рассказывает о главных событиях мероприятия.