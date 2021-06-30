FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +23
72.37р86.20р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
0
Печать

На что ещё способен дождь. Новгородцы спасают гробы, у них смывает кладбище

В Новгородской области из-за ливней часть кладбища ушла в реку

Ливни вызвали наводнение в Демянском районе Новгородской области. В зоне подтопления до сих пор остаются 55 участков и 37 домов, люди эвакуированы. Об этом 30 июня сообщает в своём телеграм-канале замглавы администрации губернатора области Николай Шестаков.

В частности, в деревне Филиппова Гора кусок кладбища из-за дождей сполз в реку Явонь, пишет агентство «Великий Новгород». Местная жительница Ирина в соцсетях выложила фотографии, чтобы люди смогли опознать могилы родственников. «Некоторых могил больше нет, некоторые на грани. К сожалению, оползень продолжается, на моих глазах сошел новый слой. Сфотографировала могилы, которые под угрозой, если знаете чьи, сообщите родственникам. Нашей могилы теперь нет… Соболезную остальным», — пишет Ирина.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин вылетел в Демянский район и провёл совещание с представителями оперативных служб. В частности, губернатор поручил представителям местной власти выделить средства на восстановление подмытых захоронений, провести укрепительные работы и с согласия родственников перенести некоторые захоронения, передаёт издание «53 новости».

Аномальная жара в центральной части России закончилась сильными дождями. Впечатляющий ливень прошёл 28 июня в Москве и её окрестностях: из-за него закрывали станции метро, задерживались самолёты, молнии поджигали деревья и дома, повреждены десятки автомобилей.

По теме (18)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний