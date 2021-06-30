Ливни вызвали наводнение в Демянском районе Новгородской области. В зоне подтопления до сих пор остаются 55 участков и 37 домов, люди эвакуированы. Об этом 30 июня сообщает в своём телеграм-канале замглавы администрации губернатора области Николай Шестаков.



В частности, в деревне Филиппова Гора кусок кладбища из-за дождей сполз в реку Явонь, пишет агентство «Великий Новгород». Местная жительница Ирина в соцсетях выложила фотографии, чтобы люди смогли опознать могилы родственников. «Некоторых могил больше нет, некоторые на грани. К сожалению, оползень продолжается, на моих глазах сошел новый слой. Сфотографировала могилы, которые под угрозой, если знаете чьи, сообщите родственникам. Нашей могилы теперь нет… Соболезную остальным», — пишет Ирина.



Губернатор Новгородской области Андрей Никитин вылетел в Демянский район и провёл совещание с представителями оперативных служб. В частности, губернатор поручил представителям местной власти выделить средства на восстановление подмытых захоронений, провести укрепительные работы и с согласия родственников перенести некоторые захоронения, передаёт издание «53 новости».

