Московский суперливень задерживает петербургские самолёты. Некоторым приходится ждать часами

Разбушевавшаяся в Москве стихия внесла коррективы в лётное расписание аэропортов. Петербургские рейсы в понедельник, 28 июня, вылетают и прилетают с опозданием.
Как следует из онлайн-табло Пулково, на полтора часа позже в Петербурге ждут рейс Ай Флай, который летит из столичного Внуково. В этом же аэропорту пока только готовится к вылету самолёт России — в Пулково он будет на два часа позже заявленного в расписании времени.
Незадолго до половины пятого вечера до Северной столицы добрались пассажиры рейса Pegas Fly, которые ждали вылета в Шереметьево практически шесть часов. Всего в аэропорту откладывали отправление трёх самолетов в Петербург.
В Пулково соответственно также изменилось время вылета рейса Pegas Fly Петербург — Москва. Кроме того, слоняться по аэропорту вынуждены были пассажиры «Уральских авиалиний», самолёт которых опоздал на 1 час 50 минут. Ещё два рейса «Аэрофлота» отстали от графика на полчаса.
После изнуряющей жары на Москву днём 28 июня обрушился ливень, местами прошла гроза. Ветер ронял крыши и строительный кран, на улицах вплавь передвигались машины, автобусы и пешеходы. В Петербурге ливни ждут 29 июня, Водоканал уже готовится.