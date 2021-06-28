Московский суперливень задерживает петербургские самолёты. Некоторым приходится ждать часами

Разбушевавшаяся в Москве стихия внесла коррективы в лётное расписание аэропортов. Петербургские рейсы в понедельник, 28 июня, вылетают и прилетают с опозданием.



Как следует из онлайн-табло Пулково, на полтора часа позже в Петербурге ждут рейс Ай Флай, который летит из столичного Внуково. В этом же аэропорту пока только готовится к вылету самолёт России — в Пулково он будет на два часа позже заявленного в расписании времени.

Незадолго до половины пятого вечера до Северной столицы добрались пассажиры рейса Pegas Fly, которые ждали вылета в Шереметьево практически шесть часов. Всего в аэропорту откладывали отправление трёх самолетов в Петербург.