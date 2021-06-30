Международный фестиваль театров кукол покажет петербуржцам всех возрастов 18 спектаклей: от народных сказок до Пелевина

С 1 по 7 июля на сцене Большого театра кукол пройдет Международный фестиваль театров кукол. В нем принимают участие исключительно молодые режиссеры, актеры, художники и продюсеры: в афише собраны 18 спектаклей для разных возрастов, мастер-классы, лекция француженки Валентины Лоссо и профессиональная конференция.



«Гедда Габлер» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Большой театр кукол при художественном руководителе Руслане Кудашове давно стал больше чем театр: сейчас он по-настоящему определяет развитие этого вида искусства в Петербурге. В этом году он в очередной раз проводит Международный фестиваль театра кукол и делает ставку на молодость. Имена создателей спектаклей еще станут узнаваемыми в будущем, а пока для того, чтобы зрители могли сориентироваться, расскажем, какие спектакли подойдут для разных возрастов.



Для детей от 3 до 5 лет есть четыре спектакля. 1 июля сыграют «Айяччо: история одного клоуна» о том, как однажды в дружную цирковую семью приходит большая любовь, а вместе с ней и страх ее потери. 3 июля покажут «Мама и я» о материнской любви и заботе. 4 июля можно будет наконец узнать ответ на вопрос «Почему деревья не ходят?» и убедиться, что у каждого человека на Земле есть свой уникальный путь, которому очень важно следовать. 5 июля малыши смогут увидеть сказку «Царевна-лягушка» в неожиданной трактовке: царевна станет Екатериной II, а болото — Петербургом.



«Почему деревья не ходят?» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Тех, кому сейчас от 6 до 9 лет, 1 июля ожидает «Маленький концерт для фортепиано с медведем» о плюшевом медвежонке, которому выпал шанс стать суперзвездой благодаря одной удивительной находке. 2 июля два мини-спектакля «Про моря и про маяк» и «Про мальчиша» расскажут о мужестве и силе двух маленьких людей — смотрителе маяка и Мальчиша-Кибальчиша. 5 июля зрителей ждет «Лунный коп» — футуристическое повествование о последних людях на Луне, оказавшихся под властью роботов. 6 июля им расскажут историю «Западный лес» о принце, которому предстоит возглавить государство, найти себе принцессу и узнать, что таится за забором, в страшном Лесу.



«Про моря и про маяк» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Подростки от 12 до 15 лет, уже научившиеся задавать вопросы окружающему миру, 1 июля увидят лиричный, наполненный музыкой спектакль «Когда мне хочется молчать» о том, что красоту мира и глубину души не всегда можно выразить словами. 2 июля они попробуют разобраться в причинах, по которым возникает детская жестокость, на примере истории «Чуд» о милом мишутке, который превратился в убийцу. И, наконец, 3 июля они смогут впервые познакомиться с творчеством Пелевина с помощью философского спектакля «Затворник и шестипалый» о свободе мыслить, любить, творить, быть другим.



«Когда мне хочется молчать» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Для взрослых (18+) в афише целых семь спектаклей. 1 июля ждет спектакль-путешествие «Чайковский» на основе писем великого композитора. 2 июля в спектакле «Уроды» расскажут трагическую историю одинокого человека, получившего в детстве увечья, но в минуту полного отчаянья дождавшегося попутного ветра. 3 июля в постановке «Don’t go» будут визуализированы бессознательное, несбывшиеся мечты и травмы героев, заблудившихся в мечтах и реальности. 4 июля молодые авторы спектакля «Убю-дыра» попытаются отыскать настоящее и человеческое в мире мусора и шлака, в мире, где человек — совершенный никто, точка. 5 июля зрители окажутся на спектакле-заклинании, спектакле-обряде «Кассандра. Гименей» на основе мифа о пророчице, предсказавшей гибель Трои. В тот же день выйдет «Зависть» по роману Юрия Олеши о человеке, который в силу особого строения души и тела был вынужден летать над землей и погибать. 6 июля завершит фестиваль «Гедда Габлер» по пьесе Генрика Ибсена, ставшей классикой зарубежной драматургии.



«Уроды» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Помимо спектаклей, запланированы мастер-классы по покадровой анимации и теневому театру, а также лекция основательницы движения «новая магия» во Франции Валентины Лоссо. Профессионалам будет интересна конференция «Театр актуальных кукол. Перспективы развития», в которой будут участвовать директора и художественные руководители разных театров кукол.

Софья Козич, Валентина Богданова

