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Таксист в центре Петербурга надышался шариками и приставал к прохожим

В Центральном районе Петербурга, неподалёку от Думской улицы, задержан мужчина, торговавший шариками.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 29 июня около 22:40 у дома по Москательному переулку, метрах в 200 от Апраксина двора, «водитель такси надышался шариков и стал приставать к прохожим, конфликтовать». На место прибыл наряд ДПС.

По данным «Фонтанки», мужчину доставили в отдел полиции, где он и остаётся 30 июня. В отношении него составлен протокол по статье 14.1, часть 2, КоАП (предпринимательская деятельность без лицензии) за торговлю шарами.

Сотрудники полиции регулярно изымают шарики с закисью азота в ходе рейдов на Думской улице, но торговля ими продолжается. В феврале 2019 года после употребления «веселящего газа» Мурад Касымов сел за руль автомобиля и сбил пешеходов на тротуаре Невского проспекта. В результате скончались москвичка и американский турист, еще три человека получили травмы. Касымова признали виновным и приговорили к 8,5 года колонии.

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Комментарии (3)

Nafanka
составлен протокол по статье 14.1, часть 2, КоАП (предпринимательская деятельность без лицензии) за торговлю шарами
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Это какое ведомство выдаёт лицензию на торговлю "шарами"?! ФЪ киньте адрес, а?! Если дело только в лицензии... Таксисты, онЭ ребята правильные... к таксЁрской купят ещё и шарикОвскую лицензию! Ахахахахаха! ))) И опять же , не покидает чувство, что и журналист тоже "зашарился" так конкретно... в итоге - таксЁр продавал шары сам, а когда увидел низкий спрос на свой товар решил употребить его сам?! И "зашарился", как следует из статьи?! )))
RemyMartin
Свифт, ты?
261847251
Всякую дрянь в рот тянут.
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