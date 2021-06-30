Таксист в центре Петербурга надышался шариками и приставал к прохожим

В Центральном районе Петербурга, неподалёку от Думской улицы, задержан мужчина, торговавший шариками.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 29 июня около 22:40 у дома по Москательному переулку, метрах в 200 от Апраксина двора, «водитель такси надышался шариков и стал приставать к прохожим, конфликтовать». На место прибыл наряд ДПС.
По данным «Фонтанки», мужчину доставили в отдел полиции, где он и остаётся 30 июня. В отношении него составлен протокол по статье 14.1, часть 2, КоАП (предпринимательская деятельность без лицензии) за торговлю шарами.
Сотрудники полиции регулярно изымают шарики с закисью азота в ходе рейдов на Думской улице, но торговля ими продолжается. В феврале 2019 года после употребления «веселящего газа» Мурад Касымов сел за руль автомобиля и сбил пешеходов на тротуаре Невского проспекта. В результате скончались москвичка и американский турист, еще три человека получили травмы. Касымова признали виновным и приговорили к 8,5 года колонии.