Таксист в центре Петербурга надышался шариками и приставал к прохожим

В Центральном районе Петербурга, неподалёку от Думской улицы, задержан мужчина, торговавший шариками.



Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 29 июня около 22:40 у дома по Москательному переулку, метрах в 200 от Апраксина двора, «водитель такси надышался шариков и стал приставать к прохожим, конфликтовать». На место прибыл наряд ДПС.



По данным «Фонтанки», мужчину доставили в отдел полиции, где он и остаётся 30 июня. В отношении него составлен протокол по статье 14.1, часть 2, КоАП (предпринимательская деятельность без лицензии) за торговлю шарами.

