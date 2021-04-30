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«Трудовым будням» убавили градус веселья. В петербургском баре изъяли четыре коробки спиртного и шарики

В баре «Трудовые будни» в Петербурге в ходе рейда изъяли алкоголь, шарики и баллон с газом

Депутаты МО «Владимирский округ» провели рейд по незаконным барам на улице Рубинштейна. В бар «Трудовые будни», в котором не оказалось лицензии на продажу алкоголя и кассовых аппаратов, по зову народных избранников приехала полиция.

Стражи порядка изъяли четыре коробки с алкоголем, а также два баллона. Как полагают проверяющие, в них может находиться запрещённый для не медицинского и не промышленного применения газ. Вместе с ними обнаружили комплект воздушных шариков.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В отличие от предыдущих рейдов, полиция не стала выдворять участников рейда: все активисты и журналисты присутствовали при изъятии алкоголя. Правда, через 30 минут после ухода проверяющих бар снова заработал, рассказал «Фонтанке» глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко.

Но одно заведение в ходе рейда все же удалось закрыть: муниципалы и ТСЖ дома номер 8 перерезали провода бару «Проходимец».

© Фонтанка.Ру

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