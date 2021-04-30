Стражи порядка изъяли четыре коробки с алкоголем, а также два баллона. Как полагают проверяющие, в них может находиться запрещённый для не медицинского и не промышленного применения газ. Вместе с ними обнаружили комплект воздушных шариков.
В отличие от предыдущих рейдов, полиция не стала выдворять участников рейда: все активисты и журналисты присутствовали при изъятии алкоголя. Правда, через 30 минут после ухода проверяющих бар снова заработал, рассказал «Фонтанке» глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко.
Но одно заведение в ходе рейда все же удалось закрыть: муниципалы и ТСЖ дома номер 8 перерезали провода бару «Проходимец».