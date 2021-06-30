Чехия из-за нового штамма коронавируса на месяц запретила своим гражданам ездить в Россию

Чехия запретила поездки в страны экстремальным риском заболевания коронавирусом. Распоряжение опубликовал Минздрав республики. В списке значится и Россия.
«На период с 1 по 31 июля минздрав запрещает всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19, вызванного новыми мутациями коронавируса SARS-Cov-2. Запрет не распространяется на граждан данных стран, а также на поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии», — цитирует документ РИА Новости 30 июня.
В перечень стран, в которые временно запрещены поездки, включены Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других.
Ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов коронавируса накануне ввела Германия.
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