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Чехия из-за нового штамма коронавируса на месяц запретила своим гражданам ездить в Россию

Чехия запретила поездки в страны экстремальным риском заболевания коронавирусом. Распоряжение опубликовал Минздрав республики. В списке значится и Россия.

«На период с 1 по 31 июля минздрав запрещает всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19, вызванного новыми мутациями коронавируса SARS-Cov-2. Запрет не распространяется на граждан данных стран, а также на поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии», — цитирует документ РИА Новости 30 июня.

В перечень стран, в которые временно запрещены поездки, включены Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других.

Ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов коронавируса накануне ввела Германия.

Чем индийский вирус-мутант отличается от предшественников читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

265885417
Потом ещё на месяц...и ещё...а потом уже некому и не на что будет ездить
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