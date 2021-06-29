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Привитые, расчехляйте плечи. В Петербург прислали протоколы ревакцинации

Минздрав прислал в Петербург протоколы для проведения ревакцинации уже привитых

Протоколы по ревакцинации от Минздрава поступили в медучреждения Петербурга. Предполагается, что они будут официально опубликованы 30 июня.

Как стало известно «Фонтанке» 29 июня, протоколы ревакцинации предписывают прививки для тех, кто был вакцинирован более полугода назад, в экстренном порядке — то есть сейчас. А далее — 1 раз в год.

В первую очередь повторная вакцинация рассчитана укрепить иммунитет тех, чей уровень антител снизился после первой прививки. В числе первых в городе ревакцинировался губернатор Беглов.

Ранее в комздраве Смольного рассказали, что проблемы с записью на прививку от коронавируса на едином портале «Госуслуг» в Петербурге возникают из-за чрезмерной нагрузки.

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Комментарии (28)

Brevnault
"Сионские мудрецы" снова в деле.
Блейк
Когда только спутник появился, то нам с гордостью рассказывали, что иммунитет будет два года. А оказывается не больше полугода. У меня уже 14 месяцев антитела в организме тусят и судя по убыванию, то ещё минимум на полгода хватит. А на работе заболевают только непривитые и привитые, при этом трое привитых уже в больнице. Пятеро дома лечатся. Ни одного, кто в прошлом году или недавно переболел короной. Вот как-то так.
nick7rus
Выше ответ Pilat'у
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