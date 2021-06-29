Привитые, расчехляйте плечи. В Петербург прислали протоколы ревакцинации

Как стало известно «Фонтанке» 29 июня, протоколы ревакцинации предписывают прививки для тех, кто был вакцинирован более полугода назад, в экстренном порядке — то есть сейчас. А далее — 1 раз в год.



В первую очередь повторная вакцинация рассчитана укрепить иммунитет тех, чей уровень антител снизился после первой прививки. В числе первых в городе ревакцинировался губернатор Беглов.

Ранее в комздраве Смольного рассказали, что проблемы с записью на прививку от коронавируса на едином портале «Госуслуг» в Петербурге возникают из-за чрезмерной нагрузки.

