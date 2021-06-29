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Комтранс отчитался о первом дне охоты за парковочными нарушителями

Комитет по транспорту с 29 июня начал исполнять полномочия по составлению протоколов за нарушение правил стоянки машин. На эвакуаторах увезли 32 машины.

Как уточнил комитет, на месте в первый день составлены 7 протоколов об административном правонарушении. Ранее комтранс опубликовал график патрулирования улиц на неделю.

Комтранс перенял от МВД полномочия по составлению протоколов и рассмотрению административных дел за нарушение правил остановки и стоянки, а также по эвакуации автомобилей. Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП, работать комтранс будет в зонах действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Фотофиксация и задержание транспортных средств будут производиться и с проезжей части, и с тротуаров. Подробнее о том, что изменится для автомобилистов и как теперь нарушителям придется вызволять свои машины, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

f0ntan
Все в коме и все в трансе
Pilat
Грустненько .....
Может для начала выяснить - почему в центре стольким авто нужно парковаться.
Потом подумать, может транспорт общественный там увеличить может госучреждения вывести за пределы центра, в Мурино например, и все дороги к ним перекопать, чтобы значит народ наконец перестал бумажки лично возить, а уже начал использовать инет.
alexpv
"Отличная работа", вчера по ящику ихний директор докладывал, что в штате 120 человек, это значит за восьмичасовой рабочий день бригада из 4 сотрудников(дармоедов) смогла эвакуировать один автомобиль.
Хотел бы я такой бизнес!
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