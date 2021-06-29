В Северо-Западном институте управления РАНХиГС планируют вакцинировать 65% преподавателей. Иначе руководителям грозит дисциплинарное взыскание

«Важно, что этот показатель с учетом действующего законодательства не может рассматриваться императивом: он устанавливает общий параметр, признанный экспертным сообществом в качестве оптимального для обеспечения эпидемиологической безопасности образовательной деятельности.

Закончить вакцинацию планируют к 15 августа. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза.

Решение о вакцинации принимается работниками и студентами СЗИУ РАНХиГС исключительно добровольно при отсутствии медицинских противопоказаний или антител после перенесенного заболевания. Институт считает неприемлемым проявление любых форм дискриминации в отношении невакцинированных работников и действует в интересах безопасности здоровья всех преподавателей и студентов. По итогам летней вакцинации будет приниматься решение о формах начала учебного процесса в новом учебном году», — прокомментировали в СЗИУ РАНХиГС.

Приказ устанавливает персональную ответственность руководителей структурных подразделений вуза. В случае невыполнения требований о 65% сотрудникам грозит дисциплинарное взыскание.

Ранее совет ректоров Петербурга и Ленобласти рекомендовал вузам Северной столицы в новом учебном году допускать до очных занятий только привитых от коронавируса или переболевших им студентов.

В Петербурге бюджетным организациям предписали обеспечить антителами к COVID-19 не менее 65% своих сотрудников к 15 августа.