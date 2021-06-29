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В Северо-Западном институте управления РАНХиГС планируют вакцинировать 65% преподавателей. Иначе руководителям грозит дисциплинарное взыскание

В Северо-Западном институте управления РАНХиГС планируют вакцинировать 65% сотрудников. Соответствующий приказ подписан директором вуза Владимиром Шамаховым. Документ появился в распоряжении «Фонтанки» 29 июня.

Закончить вакцинацию планируют к 15 августа. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза.

«Важно, что этот показатель с учетом действующего законодательства не может рассматриваться императивом: он устанавливает общий параметр, признанный экспертным сообществом в качестве оптимального для обеспечения эпидемиологической безопасности образовательной деятельности.

Решение о вакцинации принимается работниками и студентами СЗИУ РАНХиГС исключительно добровольно при отсутствии медицинских противопоказаний или антител после перенесенного заболевания. Институт считает неприемлемым проявление любых форм дискриминации в отношении невакцинированных работников и действует в интересах безопасности здоровья всех преподавателей и студентов. По итогам летней вакцинации будет приниматься решение о формах начала учебного процесса в новом учебном году», — прокомментировали в СЗИУ РАНХиГС.

Приказ устанавливает персональную ответственность руководителей структурных подразделений вуза. В случае невыполнения требований о 65% сотрудникам грозит дисциплинарное взыскание.

Ранее совет ректоров Петербурга и Ленобласти рекомендовал вузам Северной столицы в новом учебном году допускать до очных занятий только привитых от коронавируса или переболевших им студентов.

В Петербурге бюджетным организациям предписали обеспечить антителами к COVID-19 не менее 65% своих сотрудников к 15 августа.

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Комментарии (6)

knikk70
Попробуйте сделайте прививку, запись в поликлиниках на конец августа. Это у чиновников все хорошо, прививайся на каждом угла.
266081655
Бедные преподаватели РАНХиГС...... 65% жертв как будете выбирать? Монетку кидать?
Владислав М
Что за глупый приказ, если решение о вакцинации принимают не руководители, а сами сотрудники организации? Руководитель что силой должен тащить сотрудников на укол, ради выполнения указа?
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