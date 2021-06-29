ЕС в двух шагах от коллективного иммунитета. Одной дозой привили уже 60% населения

Больше 40% взрослых жителей стран Европейского союза уже закончили курс вакцинации от коронавирусной инфекции, 60% сделали первый укол. Об этом 29 июня заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«О вакцинации в ЕС. В настоящий момент двумя дозами вакцинирован 41% взрослого населения Евросоюза. Одну прививку получили 60% взрослых», — приводит её слова ТАСС.

Минздрав России ставит цель привить 60% населения — что считается минимумом для формирования коллективного иммунитета — к осени. Накануне глава ведомства заявил, что в России при населении в 146 млн вакцинированы первым компонентом 23 млн человек (16%).