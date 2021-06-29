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ЕС в двух шагах от коллективного иммунитета. Одной дозой привили уже 60% населения

В Евросоюзе полностью привиты от COVID-19 больше 40% населения

Больше 40% взрослых жителей стран Европейского союза уже закончили курс вакцинации от коронавирусной инфекции, 60% сделали первый укол. Об этом 29 июня заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«О вакцинации в ЕС. В настоящий момент двумя дозами вакцинирован 41% взрослого населения Евросоюза. Одну прививку получили 60% взрослых», — приводит её слова ТАСС.

Минздрав России ставит цель привить 60% населения — что считается минимумом для формирования коллективного иммунитета — к осени. Накануне глава ведомства заявил, что в России при населении в 146 млн вакцинированы первым компонентом 23 млн человек (16%).

Для сравнения: в соседней Финляндии, по данным Veccinetracker, как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже более 70% взрослого населения, обе — больше 20%. В Эстонии эти показатели составляют 50% и 37% соответственно, в Литве — 51% и 40%, в Латвии — 36% и 31%.

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Комментарии (23)

Norge
Европа в одном шаге от блокирования Англии и прощания с надеждами на пфизер всемогущий. Уже пошли бредни на тему эффективности коктейля из астра зенеки и пфизера - по одиночке не работают.
Агроном аэродрома
Как Намибия, ой, сан-хосе? Ну, там, где всех спутником-Владимира привили? :))
265885417
Тяжёлых случаев нет. Тут тестируют всех, а у вас только если человек загибается.
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