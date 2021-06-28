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Мурашко назвал число привившихся в России. До 60% ещё очень далеко

Минздрав: В России вакцинировались 23 млн человек

Министр здравоохранения России назвал количество получивших вакцину от коронавирусной инфекции граждан.

«Сегодня это уже 23 млн [привитых от коронавируса]. В последние дни скорость очень возросла», — заявил он в программе «Познер» на Первом канале 28 июня (цитата по ТАСС).

При этом в последние дни люди начали приходить в пункты вакцинации намного активнее. Ещё 25 июня Мурашко сообщал 21 млн получивших первый компонент вакцины.

Власти планируют привить 60% населения к осени.

Он также добавил, что процесс регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе идёт в соответствии с графиком.

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Комментарии (3)

dragvs
23 млн это полная вакцинация или только частичная? Подозреваю что второе, зачем умалчивать такие важные детали? Т.е. полностью привито и того меньше, Россия как обычно отстает.
Маэстро
"процесс регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе идёт в соответствии с графиком." А можно график посмотреть?
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