Мурашко назвал число привившихся в России. До 60% ещё очень далеко

Министр здравоохранения России назвал количество получивших вакцину от коронавирусной инфекции граждан.

«Сегодня это уже 23 млн [привитых от коронавируса]. В последние дни скорость очень возросла», — заявил он в программе «Познер» на Первом канале 28 июня (цитата по ТАСС).



При этом в последние дни люди начали приходить в пункты вакцинации намного активнее. Ещё 25 июня Мурашко сообщал 21 млн получивших первый компонент вакцины.

Власти планируют привить 60% населения к осени.

Он также добавил, что процесс регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе идёт в соответствии с графиком.