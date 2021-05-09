Всё идёт по плану. Министр здравоохранения рассказал, когда в России сформируется коллективный иммунитет

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал оценку прививочной кампании против COVID-19. «Всё идет планово», — заявил он, отвечая на вопрос «Интерфакса» о ходе вакцинации от коронавируса. Министр не уточнил количества вакцинированных на сегодняшний день.



Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли коллективный иммунитет от COVID-19 обеспечен в сентябре, министр сказал: «Будет обеспечен».

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. Сейчас россияне прививаются в основном препаратом «Спутник V», в начале апреля в регионы стала поступать «ЭпиВакКорона», к вакцинации также подключают вакцину «КовиВак».