Всё идёт по плану. Министр здравоохранения рассказал, когда в России сформируется коллективный иммунитет

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал оценку прививочной кампании против COVID-19. «Всё идет планово», — заявил он, отвечая на вопрос «Интерфакса» о ходе вакцинации от коронавируса. Министр не уточнил количества вакцинированных на сегодняшний день.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли коллективный иммунитет от COVID-19 обеспечен в сентябре, министр сказал: «Будет обеспечен».
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. Сейчас россияне прививаются в основном препаратом «Спутник V», в начале апреля в регионы стала поступать «ЭпиВакКорона», к вакцинации также подключают вакцину «КовиВак».
6 мая вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что в РФ произведено 31,9 миллиона доз вакцины от коронавируса, 13,4 миллиона человек получили первую дозу вакцины, закончили курс вакцинации 9,4 миллиона граждан.