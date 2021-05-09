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Всё идёт по плану. Министр здравоохранения рассказал, когда в России сформируется коллективный иммунитет

Глава Минздрава: Коллективный иммунитет от коронаивируса удастся обеспечить в сентябре

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал оценку прививочной кампании против COVID-19. «Всё идет планово», — заявил он, отвечая на вопрос «Интерфакса» о ходе вакцинации от коронавируса. Министр не уточнил количества вакцинированных на сегодняшний день.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли коллективный иммунитет от COVID-19 обеспечен в сентябре, министр сказал: «Будет обеспечен».

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. Сейчас россияне прививаются в основном препаратом «Спутник V», в начале апреля в регионы стала поступать «ЭпиВакКорона», к вакцинации также подключают вакцину «КовиВак».

6 мая вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что в РФ произведено 31,9 миллиона доз вакцины от коронавируса, 13,4 миллиона человек получили первую дозу вакцины, закончили курс вакцинации 9,4 миллиона граждан.

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Комментарии (5)

Nerevar
Уже реально достали с этим спектаклем. Тянут до выборов, чтобы не протестовали и сидели по домам, чтобы оппоненты не смогли консолидироваться, проводить свои акции. Ну, а после выборов можно и силой разогнать манифестантов, сославшись на мифических иностранных агентов.
Капитан Очевидность2
"закончили курс вакцинации 9,4 миллиона граждан"

В Индии вакцинировали 140 млн чел за 99 дней.
Piter Russo
Через 3-7 дней плановый рост заболеваемости ковида начнется, а через 28-35 дней плановый рост коллективного иммунитета..
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