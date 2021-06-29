В метро достали помпы: общественный транспорт Петербурга собрался с силами перед ливнем

Городские перевозчики направили в ГУП «Водоканал» списки улиц, где во время обильных дождей общественный транспорт сталкивался с затоплением дороги. Оперативные бригады предприятия будут следить за состоянием проезжей части по этим адресам.
Работники метро подготовили переносные помпы на тот случай, если вода пойдёт на станции (как вчера в Москве); проработаны варианты и других нештатных ситуаций.
«Горэлектротранс» также на связи с комитетом по энергетике и Водоканалом. Дело в том, что электротранспорт не может проехать по высоким лужам, поскольку в этой ситуации может нарушиться подача электроэнергии и выйти из строя электрооборудование.
РЦУП будет постоянно следить за ситуацией на городских магистралях и при необходимости менять маршруты общественного транспорта.
Погоду в Северной столице формирует периферия циклона, центр которого расположен на западе Вологодской области, из-за него в городе облачная погода и дожди, в восточной половине Ленобласти местами сильные, с грозами, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. «Ветер северо-западный 5–10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавляет метеоролог.
Тропический ливень с грозой прошёл 28 июня в Москве. Он нарушил работу общественного транспорта, закрывались некоторые станции метро, в городе выросли пробки. По данным РИА Новости, были повалены около 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей. «Фонтанка» собрала впечатляющие видеозаписи: как на город опустилась тьма, как падали кран и деревья, как молния подожгла трансформаторную будку.