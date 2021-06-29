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В метро достали помпы: общественный транспорт Петербурга собрался с силами перед ливнем

Комитет по транспорту Петербурга готов к ливню, который ожидается сегодня в городе, отчитывается утром 29 июня пресс-служба комитета.

Городские перевозчики направили в ГУП «Водоканал» списки улиц, где во время обильных дождей общественный транспорт сталкивался с затоплением дороги. Оперативные бригады предприятия будут следить за состоянием проезжей части по этим адресам.

Работники метро подготовили переносные помпы на тот случай, если вода пойдёт на станции (как вчера в Москве); проработаны варианты и других нештатных ситуаций.

«Горэлектротранс» также на связи с комитетом по энергетике и Водоканалом. Дело в том, что электротранспорт не может проехать по высоким лужам, поскольку в этой ситуации может нарушиться подача электроэнергии и выйти из строя электрооборудование.

РЦУП будет постоянно следить за ситуацией на городских магистралях и при необходимости менять маршруты общественного транспорта.

Погоду в Северной столице формирует периферия циклона, центр которого расположен на западе Вологодской области, из-за него в городе облачная погода и дожди, в восточной половине Ленобласти местами сильные, с грозами, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. «Ветер северо-западный 5–10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавляет метеоролог.

Тропический ливень с грозой прошёл 28 июня в Москве. Он нарушил работу общественного транспорта, закрывались некоторые станции метро, в городе выросли пробки. По данным РИА Новости, были повалены около 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей. «Фонтанка» собрала впечатляющие видеозаписи: как на город опустилась тьма, как падали кран и деревья, как молния подожгла трансформаторную будку.

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Комментарии (9)

Yerffej Ennyl
А ливень то где?
Wert
Они в окно выглядывали?
Или по бункерам сидят, в которых окон нет?
265984735
А я уж обрадовался, что чтобы разгонять безмасочников, которые заражают и убивают и себе подобных кретинов и адекватных пассажиров.
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