В метро достали помпы: общественный транспорт Петербурга собрался с силами перед ливнем

Городские перевозчики направили в ГУП «Водоканал» списки улиц, где во время обильных дождей общественный транспорт сталкивался с затоплением дороги. Оперативные бригады предприятия будут следить за состоянием проезжей части по этим адресам.



Работники метро подготовили переносные помпы на тот случай, если вода пойдёт на станции (как вчера в Москве); проработаны варианты и других нештатных ситуаций.



«Горэлектротранс» также на связи с комитетом по энергетике и Водоканалом. Дело в том, что электротранспорт не может проехать по высоким лужам, поскольку в этой ситуации может нарушиться подача электроэнергии и выйти из строя электрооборудование.

