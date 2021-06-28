Авария на путях ОЖД под Петербургом остановила шесть электричек. График сбился в обоих направлениях

Шесть вечерних электричек выбились из расписания из-за перебоев с электроснабжением на линии Петербург — Луга 28 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.



Как уточнили в ОЖД, в понедельник вечером поезда между Петербургом и Лугой задерживаются в обоих направлениях. Опоздание варьируется от 15 минут до полутора часов.

По словам пассажирки, ехавшей в Петербург, машинист по громкой связи объяснил затянувшуюся остановку падением опоры на первый и второй путь. В ОЖД сообщают, что в 18:35 зафиксирована неисправность устройств электроснабжения на участке между станциями «Сиверская» и «Строганово».