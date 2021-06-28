FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +22
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Авария на путях ОЖД под Петербургом остановила шесть электричек. График сбился в обоих направлениях

Шесть вечерних электричек выбились из расписания из-за перебоев с электроснабжением на линии Петербург — Луга 28 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Как уточнили в ОЖД, в понедельник вечером поезда между Петербургом и Лугой задерживаются в обоих направлениях. Опоздание варьируется от 15 минут до полутора часов.

По словам пассажирки, ехавшей в Петербург, машинист по громкой связи объяснил затянувшуюся остановку падением опоры на первый и второй путь. В ОЖД сообщают, что в 18:35 зафиксирована неисправность устройств электроснабжения на участке между станциями «Сиверская» и «Строганово».

Застрявшие в районе станции «Строганово» добавляют, что первый из стоявших там составов поехал в половине десятого часа вечера.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
Мда....чет скучные нынче новости..в ленте..даже комментить нечего..вот толи раньше были например чел на бмв а другой на жигулях..и давай дубасить друг друга..или там таксисит нелегал ченить сотворил..или перестрелка на парковке за парковочное место..а мы сидим разбираем дтп..хоть какой то занятие..а тут че комментить??..ну сбился график..ну поправят..и поедут дальше..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний