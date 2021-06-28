FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +22
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Петербургские электрички опаздывают. В пути их задерживают перебои с электроснабжением

Пассажиры пригородных электричек рискуют потратить на дорогу больше запланированного вечером 28 июня. Поезда из Петербурга в Лугу опаздывают.

На сбой в движении на железной дороге пожаловались в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Электрички Балтийского направления задерживаются. Со стороны Луги поезда в сторону СПб следуют с задержкой по причине падения деревьев на пути», — написал Дмитрий в начале девятого часа вечера. В комментариях добавляют, что пассажиров высадили на станции «Сиверская».

Пассажирам другого поезда в сторону Луги порекомендовали пересесть в «Ласточку», которая должна возобновить движение первой. «Машинист сказал, что на 1-й и 2-й путь упали опоры», — рассказывает Ирина.

В ОЖД «Фонтанке» подтвердили перебои в расписании, но предварительной причиной назвали не деревья, а неисправность устройства электроснабжения, которая произошла в 18:35 на участке между станциями «Сиверская» и «Строганово».

«Была допущена задержка движения поездов, курсирующих на направлении Санкт-Петербург — Луга. Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и предпринимает все усилия для скорейшего устранения неисправности», — уточняет пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Suricata
И что же на этот раз аномального случилось? Вроде не жара))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний