Министр спорта Франции не рекомендовала болельщикам ехать в Петербург на четвертьфинал Евро-2020 из-за вспышки коронавируса

Болельщикам сборной Франции не стоит ехать в Петербург на четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Об этом 28 июня в интервью изданию Europe1 заявил Министр спорта Франции Роксана Марасиняню.



«Сложная ситуация для настоящих любителей футбола, которые хотят поддержать французскую команду. Но ситуация здравоохранения должна быть приоритетом. В России подтверждается много случаев заражения коронавирусом. Нам нужно быть осторожными, и я бы посоветовала поболеть за них из Франции и ждать выхода в полуфинал, чтобы поддержать их там. Если болельщики поедут в Санкт-Петербург из Бухареста, им нужно будет остаться на карантине по возвращении во Францию, что значит, что они могут пропустить полуфинал в Лондоне, если, конечно, команда туда выйдет», — заявила Марасиняню.