Министр спорта Франции не рекомендовала болельщикам ехать в Петербург на четвертьфинал Евро-2020 из-за вспышки коронавируса

Болельщикам сборной Франции не стоит ехать в Петербург на четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Об этом 28 июня в интервью изданию Europe1 заявил Министр спорта Франции Роксана Марасиняню.
«Сложная ситуация для настоящих любителей футбола, которые хотят поддержать французскую команду. Но ситуация здравоохранения должна быть приоритетом. В России подтверждается много случаев заражения коронавирусом. Нам нужно быть осторожными, и я бы посоветовала поболеть за них из Франции и ждать выхода в полуфинал, чтобы поддержать их там. Если болельщики поедут в Санкт-Петербург из Бухареста, им нужно будет остаться на карантине по возвращении во Францию, что значит, что они могут пропустить полуфинал в Лондоне, если, конечно, команда туда выйдет», — заявила Марасиняню.
Сборная Франции встретится в 1/8 финала Евро-2020 28 июня со Швейцарией в Бухаресте. Победитель сыграет в Петербурге 2 июля против сильнейшей команды в паре Хорватия — Испания.
Губернатор Александр Беглов анонсировал 28 июня увеличение коечного фонда для больных коронавирусом в Петербурге — до уровня зимы, когда был пик второй волны.
Ранее стало известно, что среди финских болельщиков, возвращающихся из Петербурга, зарегистрировано почти 300 случаев заражения коронавирусом.