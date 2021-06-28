Министр культуры: создан центр компетенций реставрационной отрасли

Министр культуры России Ольга Любимова 28 июня в интервью «Фонтанке» рассказала о создании в стране Центра компетенций реставрационной отрасли. По ее словам, этот шаг, заключавшийся в объединении ресурсов подведомственных учреждений, нацелен на решение ряда задач, главная из которых — кадровая.



«У нас домонгольских фресок больше, чем специалистов по ним», — поделилась Ольга Любимова.



С ее слов, в новый центр вошли Межобластное научно-реставрационное художественное управление (объединяет более 600 реставраторов), Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (обладают самым большим архивом проектной документации по объектам реставрации), Музей «Кижи» (там работает учебно-методический центр по деревянному зодчеству) и Росгосэкспертиза (занимается вопросами ценообразования и методического сопровождения).

