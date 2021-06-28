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Министр культуры: создан центр компетенций реставрационной отрасли

Министр культуры России Ольга Любимова 28 июня в интервью «Фонтанке» рассказала о создании в стране Центра компетенций реставрационной отрасли. По ее словам, этот шаг, заключавшийся в объединении ресурсов подведомственных учреждений, нацелен на решение ряда задач, главная из которых — кадровая.

«У нас домонгольских фресок больше, чем специалистов по ним», — поделилась Ольга Любимова.

С ее слов, в новый центр вошли Межобластное научно-реставрационное художественное управление (объединяет более 600 реставраторов), Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (обладают самым большим архивом проектной документации по объектам реставрации), Музей «Кижи» (там работает учебно-методический центр по деревянному зодчеству) и Росгосэкспертиза (занимается вопросами ценообразования и методического сопровождения).

«Центр компетенций займется вопросами подготовки квалифицированных кадров, аттестации специалистов, лицензирования организаций, нормативного регулирования и многим другим», — пояснила министр.

Полную версию интервью Ольги Любимовой читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

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Знакомые реставраторы рассказывали: звонят им и предлагают работу. Выделены деньги на реставрацию, но 40% надо отдать заказчику, 20% генподрядчику и 20% субподрядчику. И спрашивают, вы за оставшиеся деньги собственно работу сделать сможете?

Они отказались, кто-то согласился.
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