Матч «Зенита» за Суперкубок могут перенести на декабрь из-за коронавируса

В Российском футбольном союзе рассматриваются несколько различных вариантов проведения матча за Суперкубок страны между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», который находится под угрозой срыва из-за намерения властей Калининградской области сделать встречу закрытой для болельщиков.



Как сообщает 28 июня «РБ Спорт», в РФС ждут совещания в Калининграде, которое должно состояться завтра. На нём могут принять решение по допуску 50% болельщиков.



При этом, по данным агентства, несмотря на слухи о возможном переносе игры в Москву, пока этот вариант не прорабатывается.

