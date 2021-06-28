Матч «Зенита» за Суперкубок могут перенести на декабрь из-за коронавируса

В Российском футбольном союзе рассматриваются несколько различных вариантов проведения матча за Суперкубок страны между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», который находится под угрозой срыва из-за намерения властей Калининградской области сделать встречу закрытой для болельщиков.
Как сообщает 28 июня «РБ Спорт», в РФС ждут совещания в Калининграде, которое должно состояться завтра. На нём могут принять решение по допуску 50% болельщиков.
При этом, по данным агентства, несмотря на слухи о возможном переносе игры в Москву, пока этот вариант не прорабатывается.
Также существует вероятность переноса матча на декабрь, если калининградский губернатор не даст гарантий 50%-ного допуска болельщиков.
Напомним, матч за Суперкубок России по футболу с участием «Зенита» и «Локомотива» должен состояться в Калининграде 17 июля.
Тем временем власти Калининградской области из-за роста заболеваемости коронавирусом вслед за другими регионами ввели у себя обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.