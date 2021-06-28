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Матч «Зенита» за Суперкубок могут перенести на декабрь из-за коронавируса

В РФС рассматривают несколько вариантов для проведения матча за Суперкубок России по футболу

В Российском футбольном союзе рассматриваются несколько различных вариантов проведения матча за Суперкубок страны между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», который находится под угрозой срыва из-за намерения властей Калининградской области сделать встречу закрытой для болельщиков.

Как сообщает 28 июня «РБ Спорт», в РФС ждут совещания в Калининграде, которое должно состояться завтра. На нём могут принять решение по допуску 50% болельщиков.

При этом, по данным агентства, несмотря на слухи о возможном переносе игры в Москву, пока этот вариант не прорабатывается.

Также существует вероятность переноса матча на декабрь, если калининградский губернатор не даст гарантий 50%-ного допуска болельщиков.

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу с участием «Зенита» и «Локомотива» должен состояться в Калининграде 17 июля.

Тем временем власти Калининградской области из-за роста заболеваемости коронавирусом вслед за другими регионами ввели у себя обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

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Комментарии (3)

пазузу
перенести надо на год,когда Лигу выиграют. а кубок можно скатать между Купчино и Озерками
Юра Алекс
Можно перенести на 2030 год, хуже не будет...
Junker
Кому еще интересно смотреть это недоразумение, называющееся российским футболом
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