«Зенит» и «Локомотив» отправятся играть за Суперкубок в Калининград

Российская премьер-лига согласовала проведение матча за Суперкубок России по футболу в Калининграде. На этой встрече 17 июля сыграют между собой чемпион страны и обладатель кубка — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» соответственно.

Как сообщается 24 мая на сайте РПЛ, место проведения будет окончательно утверждено после согласования всех деталей со стадионом. Всего в качестве претендентов клубы рассмотрели четыре варианта — стадион «Лужники» в Москве, стадионы «Калининград», «Волгоград Арену» и «Мордовию Арену» в Саранске.

Кроме этого утверждено положение о турнире за Суперкубок России. Согласно документу, в случае ничьей в основное время команды не будут играть дополнительное время и сразу проведут серию пенальти.



Ранее «Фонтанка» писала, что в настоящий момент большинство футболистов «Зенита» находится в отпуске, но ведущие игроки готовятся к Евро-2020 в составе сборной.



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