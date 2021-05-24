FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

«Зенит» и «Локомотив» отправятся играть за Суперкубок в Калининград

Матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Калининграде 17 июля

Российская премьер-лига согласовала проведение матча за Суперкубок России по футболу в Калининграде. На этой встрече 17 июля сыграют между собой чемпион страны и обладатель кубка — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» соответственно.

Как сообщается 24 мая на сайте РПЛ, место проведения будет окончательно утверждено после согласования всех деталей со стадионом. Всего в качестве претендентов клубы рассмотрели четыре варианта — стадион «Лужники» в Москве, стадионы «Калининград», «Волгоград Арену» и «Мордовию Арену» в Саранске.

Кроме этого утверждено положение о турнире за Суперкубок России. Согласно документу, в случае ничьей в основное время команды не будут играть дополнительное время и сразу проведут серию пенальти.

Ранее «Фонтанка» писала, что в настоящий момент большинство футболистов «Зенита» находится в отпуске, но ведущие игроки готовятся к Евро-2020 в составе сборной.

Аналитический материал о выступлении «Зенита» в завершившемся сезоне читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний