«Зенит» ушёл в летний отпуск. Но отдыхать будут не все

У футболистов «Зенита» официально завершился сезон — команда ушла в отпуск и возобновит тренировки с 14 июня.
Как сообщает 17 мая сайт петербургского клуба, точное расписание летних сборов и информация о соперниках по товарищеским матчам будут опубликованы дополнительно.
Ближайший официальный матч «Зенит» проведет в июле — в игре за Суперкубок России сине-бело-голубые встретятся с московским «Локомотивом».
При этом «Фонтанка» писала, что семеро игроков «Зенита» присоединятся к сборной России, в составе которой будут готовиться к Евро-2020. Одновременно с этим защитник Деян Ловрен вошёл в расширенный состав национальной команды Хорватии, а Малком получил приглашение в олимпийскую сборную Бразилии, которая будет вести подготовку к Олимпиаде в Токио.
Деян Ловрен @Dejan06Lovren вошёл в расширенный список сборной Хорватии для подготовки к Евро-2020 💪— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 17, 2021
Соперники 🇭🇷 на групповом этапе:
🏴 Англия
🏴 Шотландия
🇨🇿 Чехия pic.twitter.com/mvSEMGdf0Y
Аналитический материал о выступлении «Зенита» в завершившемся сезоне читайте на «Фонтанке».