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«Зенит» ушёл в летний отпуск. Но отдыхать будут не все

Петербургский «Зенит» возобновит тренировки с 14 июня

У футболистов «Зенита» официально завершился сезон — команда ушла в отпуск и возобновит тренировки с 14 июня.

Как сообщает 17 мая сайт петербургского клуба, точное расписание летних сборов и информация о соперниках по товарищеским матчам будут опубликованы дополнительно.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведет в июле — в игре за Суперкубок России сине-бело-голубые встретятся с московским «Локомотивом».

При этом «Фонтанка» писала, что семеро игроков «Зенита» присоединятся к сборной России, в составе которой будут готовиться к Евро-2020. Одновременно с этим защитник Деян Ловрен вошёл в расширенный состав национальной команды Хорватии, а Малком получил приглашение в олимпийскую сборную Бразилии, которая будет вести подготовку к Олимпиаде в Токио.

Аналитический материал о выступлении «Зенита» в завершившемся сезоне читайте на «Фонтанке».

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