Хищный футбол «травоядной» команды. Каким было третье подряд чемпионство «Зенита» и Семака

Тяжелый год

Сейчас, в мае 2021 года, непросто вспомнить, но только закончившийся футбольный сезон начался в России без раскачки — через неделю после конца предыдущего. При этом в прошлом футбольном году петербургский клуб оформил «требл»: золото, Кубок, Суперкубок страны. Естественно, времени на полноценную предсезонную подготовку не было. А планка ожиданий была задрана предельно высоко. Для свежести команды ждали покупок, а их толком не случилось.

Трансферная скромность

В свое время Семак декларировал: для полной перестройки команды нужно несколько полноценных трансферных окон. Пока у главного тренера получилось две удачных закупочных кампании: январь 2019 года, когда в «Зенит» перешли Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун; лето 2019-го, когда на берега Невы переехали Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дуглас Сантос и Малком. Дальше — стоп. Ковидный год неизбежно сказался и на рынке футболистов. В это окно в «Зенит» под Лигу чемпионов был куплен только бразилец Вендел. Деян Ловрен по позиции просто заменил Бранислава Ивановича. Естественно, болельщики ждали большего, но, как пел Борис Гребенщиков, «подмога не пришла».



Пожалуй, усилением можно назвать подписание Далера Кузяева, который летом прошлого года покинул «Зенит» по истечении контракта, а затем долго пытался трудоустроиться в Европе. Не вышло, и в конце концов воспитанник петербургского футбола вернулся в родной клуб и, признаем, очень помог в весенних матчах.

«Зенит» сейчас действительно самая сильная команда страны. Но пресловутых трех составов, о которых постоянно пишут московские специалисты, у Семака как не было, так и нет, что, естественно, сказывается в Европе.

Провал в Лиге чемпионов и веселые картинки

Первая лигочемпионская кампания Семака оставила ощущение недосказанности. Должны были спокойно выходить, провалили второй тайм в последней игре с «Бенфикой» и в итоге с 7-ю очками заняли последнее место в группе. В сезоне 2020–2021 «Зенит» попал в одну компанию с «Боруссией» (Дортмунд), «Лацио» и «Брюгге». Ждали многого. Получилось отвратительно: одно очко из 18 возможных. Нежная деталь: перед стартом в Лиге чемпионов петербургский клуб выпустил отличный комикс-ролик, посвященный предстоящему участию в главном клубном турнире Европе. Остроумный, яркий, изощренно нарисованный. Разрыв между качеством ролика и выступлением «Зенита» уже в первом матче против «Брюгге» дома оказался столь чудовищным, что о комиксе предпочли забыть и сделать вид, что продолжения графического романа не было и не планировалось.



Если обсуждать с холодной головой, то причин такому провалу было две. Ковид: этой осенью во всех клубах, включая «Зенит», футболисты регулярно выпадали с положительными тестами, ангинами продолжительностью в месяц и странными простудами. Вторая — лимит на легионеров. Сейчас в российском клубе может быть только 8 иностранцев. Очевидно: в большинстве случаев именно иностранцы дают разницу. Если выпадает один из восьми, то на поле выходит молодой россиянин. В чемпионате России это иногда может сработать. На высшем европейском уровне такие потери чреваты поражениями. «Зенит» это хорошо продемонстрировал.

Домашнее видео

В ночь с 7 на 8 ноября в Интернете рванула бомба: в Сеть неизвестно откуда и неизвестно кто слил видео мастурбации Артёма Дзюбы. Футбольная общественность возбудилась. Капитана «Зенита» и сборной России в лучших традициях национальной скрепы начали травить, федеральные телевизионные ток-шоу вспомнили о футболе, обнаружилось большое количество мужчин, отрицающих пользу онанизма. Единственный спортивный вопрос президенту во время прямой линии был посвящен правой руке Артёма. 8 ноября, в воскресенье, «Зенит» играл на «Газпром Арене» с «Краснодаром». Нападающий вышел в старте, но без капитанской повязки. Петербургский клуб пропустил первым, в конце первого тайма Дзюба под оглушительный свист Виража не забил пенальти, но забил победный во втором. По напряжению и сценарной изощренности этот матч, несомненно, вошел в историю петербургского клуба.



Две декабрьские победы и еще одно веселое видео

Несмотря на внутренние сложности и невнятную игру, под конец года «Зенит» одержал две принципиальные победы над столичными командами. С идентичным счетом были обыграны «Динамо» и «Спартак» — 3:1. Коллективы Сандро Шварца и Доменико Тедеско размазали по полю, забивающему Дзюбе продолжали свистеть противники мастурбации, а «Зенит» оформил отрыв от пелотона, который на выходе конвертировался в золотые медали.

На матче с «Динамо» случился дикий инцидент. Автор текста случайно оказался в ложе для важных гостей, где присутствовали представители ВТБ, совладельца «Динамо». В этой ложе главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко решил сфотографироваться в футболке с призывом сексуально отыметь и клуб из Петербурга, и целый город, основанный Петром Алексеевичем. На следующий день московский журналист пытался слиться, утверждая, что это не он. Но записи видеонаблюдения «Газпром Арены» позволили установить героя духа. Привлечь Яременко к ответственности не получилось, но, как известно, Джизус все видит.



Забывашки с формой

По весне «Зенит» откровенно буксовал. Вылетел из кубка. Упустил домашнюю победу над «Ростовом». В Казани команда Семака должна была выигрывать без вопросов, но неожиданно оказалась в позиции отыгрывающейся. В конце встречи Денис Макаров забил один из самых сексуальных мячей чемпионата. В финале Дзюба не исполнил пенальти, который мог позволить сравнять счет. В итоге — поражение 2:1. На протяжении всей этой футбольной драмы «Зенит» играл в белой форме арктического льда. А должен был играть вовсе в тренировочном комплекте «Рубина»: в день игры выяснилось, что игровой комплект формы был оставлен на базе клуба в Удельном парке. С утра один из руководителей службы протокола успел зафрахтовать чартерный борт, приземляющийся в Петербурге, который в итоге за 3 миллиона рублей привез форму к старту матча. По итогам этого инцидента был уволен многолетний администратор «Зенита» Юрий Гусаков. Естественно, московские любители футбола залили ядом мониторы гаджетов. Тут нечего спорить: это был чудовищный логистический косяк.

