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Полиция Франции объявила в розыск виновницу завала велосипедистов на «Тур де Франс»

Правоохранительные органы Франции намерены отыскать болельщицу с гонки «Тур де Франс», которая спровоцировала массовое падение и травмы спортсменов.

Сообщение с просьбой сообщить вероятное местонахождение болельщицы 27 июня опубликовано на странице в «Фейсбук» полиции департамента Финистер. Отмечается, что девушка скрылась до приезда правоохранительных органов. Начато расследование по факту нанесения травм, приведших к недееспособности на срок до трех месяцев в результате неосмотрительности.

Болельщица встречала спортсменов за 45 километров до конца первого этапа многодневной гонки «Тур де Франс» на участке от Бреста до Ландерно. Со своим плакатом она повернулась к камерам и не обратила внимание на велосипедистов. Табличку задел немец Тони Мартин, он упал, а за ним повалились десятки участников заезда. Некоторым из-за травм пришлось сойти с заезда. С переломами обеих рук до финиша 181-м добрался испанец Марк Солер.

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Комментарии (8)

copov
Обязана оплатить лечение и недополученную прибыль велогонщика.
Vikilein
А они уверены, что это ожиревшее существо в жёлтой футболке именно девушка?
parsec
а по ходу они довольна забавно все падают! )))
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