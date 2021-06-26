Массовая авария произошла на первом этапе велогонки «Тур де Франс» 26 июня. Инцидент случился в 50 метрах от финиша, сообщает L'Independent.
Падение одного из велосипедистов, которое повлекло за ним остальных, спровоцировал болельщик, который подошёл слишком близко к проезжей части с плакатом.
Vidéo de l’énorme chute sur le #TDF2021 pic.twitter.com/jFfK4GZa3i— Romain Tamburrino (@Romain_Tmb77) June 26, 2021
Тони Мартин был впереди, когда картонная табличка, которую вытянул человек с обочины прямо перед велосипедистом, повалила его на землю. Фанат, держащий табличку, похоже, смотрел в телекамеры, а не на приближающихся гонщиков.
Huge crash on stage 1 of Le Tour de France today.— MUHQ News (@MUHQNews) June 26, 2021
pic.twitter.com/yQpKHN2Jg1
Замедленная съемка сверху позволяет лучше рассмотреть ужас и масштаб произошедшего. Десятки гонщиков из лучших команд буквально завалились друг на друга. Многие получили ранения.
La connasse de la journée #TDF2021 pic.twitter.com/JPz5sti98D— Veeeking (@Veeeking) June 26, 2021
Как сообщает Business Insider, у многих спортсменов были порезы и синяки, но они продолжали ехать, хотя руки и ноги были в крови. В результате аварии по крайней мере один гонщик, Яша Сюттерлин из команды DSM, немедленно покинул гонку. Ожидалось, что другим тоже придется остановиться. Что касается Мартина, он выглядел избитым, но продолжил.
Но вскоре после этого, когда до финиша оставалось около 7,6 км, произошла еще одна крупная авария, на этот раз на более высокой скорости:
Opnieuw is er een zware valpartij! #TDF2021 pic.twitter.com/tiXOAEfmH7— Sporza 🚴 (@sporza_koers) June 26, 2021