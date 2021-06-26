Падение одного из велосипедистов, которое повлекло за ним остальных, спровоцировал болельщик, который подошёл слишком близко к проезжей части с плакатом.

Тони Мартин был впереди, когда картонная табличка, которую вытянул человек с обочины прямо перед велосипедистом, повалила его на землю. Фанат, держащий табличку, похоже, смотрел в телекамеры, а не на приближающихся гонщиков.

Как сообщает Business Insider, у многих спортсменов были порезы и синяки, но они продолжали ехать, хотя руки и ноги были в крови. В результате аварии по крайней мере один гонщик, Яша Сюттерлин из команды DSM, немедленно покинул гонку. Ожидалось, что другим тоже придется остановиться. Что касается Мартина, он выглядел избитым, но продолжил.

Но вскоре после этого, когда до финиша оставалось около 7,6 км, произошла еще одна крупная авария, на этот раз на более высокой скорости: