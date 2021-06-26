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Болельщик с картонкой спровоцировал массовую аварию на велотурнире «Тур де Франс». Десятки гонщиков по инерции свалились в кучу

Фанат с плакатом вызвал массовое падение велогонщиков на «Тур де Франс»

Массовая авария произошла на первом этапе велогонки «Тур де Франс» 26 июня. Инцидент случился в 50 метрах от финиша, сообщает L'Independent.

Падение одного из велосипедистов, которое повлекло за ним остальных, спровоцировал болельщик, который подошёл слишком близко к проезжей части с плакатом.

Тони Мартин был впереди, когда картонная табличка, которую вытянул человек с обочины прямо перед велосипедистом, повалила его на землю. Фанат, держащий табличку, похоже, смотрел в телекамеры, а не на приближающихся гонщиков.

Замедленная съемка сверху позволяет лучше рассмотреть ужас и масштаб произошедшего. Десятки гонщиков из лучших команд буквально завалились друг на друга. Многие получили ранения.

Как сообщает Business Insider, у многих спортсменов были порезы и синяки, но они продолжали ехать, хотя руки и ноги были в крови. В результате аварии по крайней мере один гонщик, Яша Сюттерлин из команды DSM, немедленно покинул гонку. Ожидалось, что другим тоже придется остановиться. Что касается Мартина, он выглядел избитым, но продолжил.

Но вскоре после этого, когда до финиша оставалось около 7,6 км, произошла еще одна крупная авария, на этот раз на более высокой скорости:

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Комментарии (6)

Александр Иванов
во-первых не от финиша, а до. во-вторых, как выше уже написали, вторая авария произошла после и уже за 7,6 км до финиша. статью тупо скопировали, перевели через гугл и даже не вдумались в текст. впрочем, как обычно на фонтанке. тупой хайп
Батарейкин
это пострашнее электросОмОкатов буит!
mallaga
Что-то с метрической системой? Сначала за 50 метров до финиша, а потом за 7 км? Трансляция задним ходом шла?
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