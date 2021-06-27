После массового завала гонщика на Tour de France велосипедист доехал до финиша со сломанными руками

Спортсмен из испанской команды Movistar Марк Солер во время гонки Tour de France сломал обе руки. Это не остановило его на пути к финишу.

О том, что велогонщик добрался до финиша, 27 июня сообщается на сайте команды. Марк Солер был одним из тех спортсменов, что пострадал из-за невнимательности болельщика. Как сообщалось ранее, табличку вышедшего на трассу зрителя задел велосипедист, он упал и за ним на асфальте оказались еще десятки человек. Солер сломал головки лучевой кости на обеих руках. Он все равно добрался до финиша и стал 181-м.