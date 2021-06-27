Мигрантов отправят на уколы до 15 июля: Путин поручил искать деньги

Вакцинация мигрантов России начнется до 15 июля, срок назвал президент Владимир Путин в поручении правительству по итогам Петербургского международного экономического форума.

«Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», — говорится в опубликованном 27 июня на сайте Кремля поручении.

Как писала «Фонтанка», 4 июня Владимир Путин на ПМЭФ объявил, что в стране достаточно вакцины, чтобы вакцинировать не только россиян, но и иностранных граждан. А вице-премьер Марат Хуснуллин позднее говорил, что кабмин прорабатывает для них вариант обязательной вакцинации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что для вакцинации иностранцев будет использоваться «Спутник Лайт».