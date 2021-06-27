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Мигрантов отправят на уколы до 15 июля: Путин поручил искать деньги

Вакцинация мигрантов России начнется до 15 июля, срок назвал президент Владимир Путин в поручении правительству по итогам Петербургского международного экономического форума.

«Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», — говорится в опубликованном 27 июня на сайте Кремля поручении.

Как писала «Фонтанка», 4 июня Владимир Путин на ПМЭФ объявил, что в стране достаточно вакцины, чтобы вакцинировать не только россиян, но и иностранных граждан. А вице-премьер Марат Хуснуллин позднее говорил, что кабмин прорабатывает для них вариант обязательной вакцинации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что для вакцинации иностранцев будет использоваться «Спутник Лайт».

В некоторых российских регионах власти вынуждены приостановить вакцинацию — «Спутник» закончился на Дальнем Востоке, в Москве и Петербурге, нет или почти нет двух других вакцин.

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Комментарии (17)

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.... знакомился намедни в бизнесом граждан Ср. Азии ..... он бригадир стройки, хорошо знает русский. Бригада строителей, которая его вообще не знает, так что он бай ..... кстати, привозит их ПИК согласно нытью, что гастеров не хватает, но они сбегают к баю, так что расходов у его никаких ..... дальше они ему платят долю с работы, живя в муравейнике, остатки на родину, в общем - как сыр в масле ... уже свой азиатский "таксо"парк машин, которые сдаёт только своим, кафе, шавермы .... в общем - жизнь удалась. Сейчас ещё бесплатную вакцинацию подгонят.
260602101
Ну, подумаешь, укол! Укололи и — пошел…(Сергей Михалков )
syshsun
Кому нужны эти обезьяны,пусть и оплачивает.
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