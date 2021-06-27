Заезды финальной части первенства для детей от 6 до 16 лет проходят в воскресенье, 27 июня, в Рыбацком. В Петербург съехались спортсмены из шести регионов. Трансляция заездов идет онлайн.
Автор: Видео с сайта youtube.com, пользователь «Водно-Моторный Спорт России»
В заключительной части идут соревнования в дисциплине «параллельный слалом». Спортсмены в паре с соперником по специальной трассе должны на время объехать, не задев, буи. Касание — 5 секунд штрафа. Показавшие лучшее время соревнуются за 1–2 места. Накал борьбы высок — победители, порой, обгоняют соперников лишь на считанные доли секунды.
Соревнования проходят в шести классах. «Д» — самые юные спортсмены 6–7 лет. Затем идут 1, 2 и третий классы, где гонщики соревнуются на лодках с румпельным управлением и инструктором в лодке. Четвертый и пятый классы ездят на более скоростных лодках с рулевым управлением и поодиночке. Именно там — самые высокие скорости.