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В Петербурге поливает после аномальной жары. Посмотрите, как кот удивился дождю

автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
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После мощной ночной грозы Петербург снова орошает дождём 26 июня. Внимание к окнам приковано не только со стороны горожан, но и их питомцев.

Целую неделю домашние животные наравне с их хозяевами изнывали от жары. Кошки искали прохладу под кроватями. С первыми признаками долгожданной прохлады питомцы прильнули к окнам. Обитатели улиц, голуби, нахохлились на подоконниках.

автор видео Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»

автор видео Николай Кудин / «Фонтанка.ру»

Сегодня синоптики обещают Петербургу летний день «без экстрима», но, возможно, с градом.

Фото: скриншот с сервиса «Яндекс. Погода»
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автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: скриншот с сервиса «Яндекс. Погода»

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Комментарии (2)

266095765
Так и напишите предупреждение нерадивым хозяевам, чтобы ставили антикошку на окна или решетки. Столько животных выпадает, травмируется, теряется и пополняет армию бездомных.
260695091
люблю Фрнтанку за то, что она любит животных)
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