После мощной ночной грозы Петербург снова орошает дождём 26 июня. Внимание к окнам приковано не только со стороны горожан, но и их питомцев.

Целую неделю домашние животные наравне с их хозяевами изнывали от жары. Кошки искали прохладу под кроватями. С первыми признаками долгожданной прохлады питомцы прильнули к окнам. Обитатели улиц, голуби, нахохлились на подоконниках.