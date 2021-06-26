После мощной ночной грозы Петербург снова орошает дождём 26 июня. Внимание к окнам приковано не только со стороны горожан, но и их питомцев.
Целую неделю домашние животные наравне с их хозяевами изнывали от жары. Кошки искали прохладу под кроватями. С первыми признаками долгожданной прохлады питомцы прильнули к окнам. Обитатели улиц, голуби, нахохлились на подоконниках.
автор видео Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор видео Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
Сегодня синоптики обещают Петербургу летний день «без экстрима», но, возможно, с градом.