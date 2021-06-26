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Осталось пять дней. Никите, прошедшему большой путь в борьбе с болезнью, нужна помощь

До 30 июня 17-летнему Никите нужно собрать 2,4 млн рублей, чтобы победить лейкоз. Благотворительные фонды отказали в поддержке.

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Никита Терещенков, 17 лет.

Острый миелобластный лейкоз, высокая группа риска.

Требуется лечение. Не хватает 2,4 млн руб.

Историю Никиты «Фонтанка» рассказывала. Теперь ему снова нужна помощь.

Никита прошёл большой путь в лечении лейкоза: курсы химиотерапии, пересадка костного мозга от отца, который изначально как донор подходил только на 50%. Потом — рецидив. Снова больница, снова химиотерапии, два сепсиса подряд. Лечение не приносило положительной динамики.

В российской базе доноров костного мозга не оказалось подходящего для Никиты человека, трансплантация клеток которого могла бы иметь гарантию успешности. Врачи не давали и гарантию того, что Никита сможет пережить еще одну пересадку.

В поисках спасения для своего сына семья обратилась в немецкую клинику, имеющую достаточный опыт в лечении сложных форм лейкоза. Благодаря неравнодушию петербуржцев и большому вкладу отдельных благотворителей удалось собрать и оплатить счет в 475 500 евро для того, чтобы Никита смог отправиться в Германию, начать обследование и подготовку к заветному лечению, ведь в немецкой базе был найден стопроцентно подходящий донор.

То, что путь в борьбе с болезнью будет лёгким, никто не надеялся. Лечение такого рода это всегда испытание. И непредвиденных сложностей избежать не удалось. После подготовительных курсов химиотерапий и облучения, за сутки до назначенной ТКМ, Никита попал в реанимацию: присоединилась инфекция, развился сепсис, отказали легкие. Мальчика ввели в искусственную кому и присоединили к аппарату ИВЛ. Гарантий на то, что Никита выкарабкается, не было.

В таком состоянии была произведена пересадка.

Из комы Никиту вывели через 8 дней. Период восстановления был очень тяжёлым: пришлось заново учиться шевелить руками, сгибать ноги, подниматься, ходить. Юноша выжил и мужественно всё переносил. Через месяц Никиту перевели для наблюдения в дневной стационар.

Из-за того, что вместо планируемых сроков Никите пришлось провести в отделении 115 дней, из них 14 в реанимации, появились дополнительные расходы. Университетская клиника города Вюрцбурга выставила новый счет в 90 тысяч евро, на оплату которого ресурсов у семьи нет. Единственное, предоставили отсрочку — до 30 июня 2021 года.

У семьи Терещенковых есть всего пять дней на сбор необходимых средств — 2,4 млн рублей. Юлия, мама Никиты, взывает: «Мой мальчик только стал возвращаться к жизни! Нам надо долечиться, чтобы все не стало напрасным!»

Фонды отказались поддержать Никиту, отписываясь тем, что помогают только проходящим лечение в РФ. Сбор идёт не так успешно и быстро, как бывает у малышей. Лишь небольшая группа волонтёров и непоколебимая вера матери в своего ребёнка движут их к закрытию сбора.

Никита, который преодолел невероятное, и выжил, и продолжает бороться, ждёт и надеется на поддержку неравнодушных людей.

Узнать, как помочь Никите, можно в официальных аккаунтах сбора:

https://vk.com/tereshchenkov_nikita_help

https://www.instagram.com/help___nikitatereshchenkov

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Комментарии (1)

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Никита! Я знаю его семью лично… это действительно драматическая история. Досталось ребёнку. Будем надеяться, что успеют
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