Осталось пять дней. Никите, прошедшему большой путь в борьбе с болезнью, нужна помощь

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Никита Терещенков, 17 лет.

Острый миелобластный лейкоз, высокая группа риска.

Требуется лечение. Не хватает 2,4 млн руб.

Историю Никиты «Фонтанка» рассказывала. Теперь ему снова нужна помощь.

Никита прошёл большой путь в лечении лейкоза: курсы химиотерапии, пересадка костного мозга от отца, который изначально как донор подходил только на 50%. Потом — рецидив. Снова больница, снова химиотерапии, два сепсиса подряд. Лечение не приносило положительной динамики.

В российской базе доноров костного мозга не оказалось подходящего для Никиты человека, трансплантация клеток которого могла бы иметь гарантию успешности. Врачи не давали и гарантию того, что Никита сможет пережить еще одну пересадку.



В поисках спасения для своего сына семья обратилась в немецкую клинику, имеющую достаточный опыт в лечении сложных форм лейкоза. Благодаря неравнодушию петербуржцев и большому вкладу отдельных благотворителей удалось собрать и оплатить счет в 475 500 евро для того, чтобы Никита смог отправиться в Германию, начать обследование и подготовку к заветному лечению, ведь в немецкой базе был найден стопроцентно подходящий донор.

То, что путь в борьбе с болезнью будет лёгким, никто не надеялся. Лечение такого рода это всегда испытание. И непредвиденных сложностей избежать не удалось. После подготовительных курсов химиотерапий и облучения, за сутки до назначенной ТКМ, Никита попал в реанимацию: присоединилась инфекция, развился сепсис, отказали легкие. Мальчика ввели в искусственную кому и присоединили к аппарату ИВЛ. Гарантий на то, что Никита выкарабкается, не было.

В таком состоянии была произведена пересадка.

Из комы Никиту вывели через 8 дней. Период восстановления был очень тяжёлым: пришлось заново учиться шевелить руками, сгибать ноги, подниматься, ходить. Юноша выжил и мужественно всё переносил. Через месяц Никиту перевели для наблюдения в дневной стационар.

