Осталось пять дней. Никите, прошедшему большой путь в борьбе с болезнью, нужна помощь

Никита Терещенков, 17 лет.
Острый миелобластный лейкоз, высокая группа риска.
Требуется лечение. Не хватает 2,4 млн руб.
Историю Никиты «Фонтанка» рассказывала. Теперь ему снова нужна помощь.
Никита прошёл большой путь в лечении лейкоза: курсы химиотерапии, пересадка костного мозга от отца, который изначально как донор подходил только на 50%. Потом — рецидив. Снова больница, снова химиотерапии, два сепсиса подряд. Лечение не приносило положительной динамики.
В российской базе доноров костного мозга не оказалось подходящего для Никиты человека, трансплантация клеток которого могла бы иметь гарантию успешности. Врачи не давали и гарантию того, что Никита сможет пережить еще одну пересадку.
В поисках спасения для своего сына семья обратилась в немецкую клинику, имеющую достаточный опыт в лечении сложных форм лейкоза. Благодаря неравнодушию петербуржцев и большому вкладу отдельных благотворителей удалось собрать и оплатить счет в 475 500 евро для того, чтобы Никита смог отправиться в Германию, начать обследование и подготовку к заветному лечению, ведь в немецкой базе был найден стопроцентно подходящий донор.
То, что путь в борьбе с болезнью будет лёгким, никто не надеялся. Лечение такого рода это всегда испытание. И непредвиденных сложностей избежать не удалось. После подготовительных курсов химиотерапий и облучения, за сутки до назначенной ТКМ, Никита попал в реанимацию: присоединилась инфекция, развился сепсис, отказали легкие. Мальчика ввели в искусственную кому и присоединили к аппарату ИВЛ. Гарантий на то, что Никита выкарабкается, не было.
В таком состоянии была произведена пересадка.
Из комы Никиту вывели через 8 дней. Период восстановления был очень тяжёлым: пришлось заново учиться шевелить руками, сгибать ноги, подниматься, ходить. Юноша выжил и мужественно всё переносил. Через месяц Никиту перевели для наблюдения в дневной стационар.
Из-за того, что вместо планируемых сроков Никите пришлось провести в отделении 115 дней, из них 14 в реанимации, появились дополнительные расходы. Университетская клиника города Вюрцбурга выставила новый счет в 90 тысяч евро, на оплату которого ресурсов у семьи нет. Единственное, предоставили отсрочку — до 30 июня 2021 года.
У семьи Терещенковых есть всего пять дней на сбор необходимых средств — 2,4 млн рублей. Юлия, мама Никиты, взывает: «Мой мальчик только стал возвращаться к жизни! Нам надо долечиться, чтобы все не стало напрасным!»
Фонды отказались поддержать Никиту, отписываясь тем, что помогают только проходящим лечение в РФ. Сбор идёт не так успешно и быстро, как бывает у малышей. Лишь небольшая группа волонтёров и непоколебимая вера матери в своего ребёнка движут их к закрытию сбора.
Никита, который преодолел невероятное, и выжил, и продолжает бороться, ждёт и надеется на поддержку неравнодушных людей.
Узнать, как помочь Никите, можно в официальных аккаунтах сбора: