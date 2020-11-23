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Есть все шансы победить болезнь. 17-летнему Никите нужна помощь в борьбе с лейкозом

Никита почти 2 года борется с лейкозом. За это время он прошёл курс химиотерапии и ТКМ. Но произошёл рецидив. Встал вопрос о повторной трансплантации. Родители обратились в клиники, где большой опыт лечения сложных лейкозов и где можно быстро найти неродственного донора. Помочь взялись немецкие медики. Но счёт за лечение огромен.

Никита Терещенков, 17 лет.

Острый миелобластный лейкоз, высокая группа риска.

Требуется повторная трансплантация костного мозга от неродственного донора. Не хватает 142 тыс. евро.

Лейкоз у Никиты диагностировали не сразу. В конце февраля 2019 года подросток заболел и две недели провёл дома. После этого мама заметила, что он перестал делать зарядку по утрам, стал жаловаться на спину. Хирург, осмотревший Никиту, сказал, что это связано с ростом.

Потом мальчик подвернул ногу, которая сильно опухла и долго не проходила, заболела шея. Хирург сказал, что это миозит. Ещё две недели на больничном — и выписка. Но через три дня поднялась температура до 38,5.

«Это было 5 апреля. В следующие дни температура только выше и выше поднималась. Мы вызывали скорую три дня подряд, а они в один день заявили, что его жизни ничего не угрожает, а в другой — что таких «больших» детей они уже не забирают. 9-го числа наш педиатр вызвала скорую и отправила Никиту в больницу. У него началась сильная интоксикация, его тошнило, поэтому увезли в 22-ю больницу, в инфекционное отделение», — вспоминает Юлия, мама Никиты.

При поступлении у мальчика почему-то не взяли кровь на анализ. Сделали это только через два дня. А когда пришли результаты, его срочно перевели в реанимацию. Там родителям и сообщили, что подозревают у их сына лейкоз. Вскоре Никиту перевели в ДГБ № 1, где он прошел несколько курсов химиотерапии.

«Приехав 14 апреля в ДГБ № 1, мы попали домой только 13 сентября», — рассказывает Юлия.

Затем его перевели в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачёвой, где прошёл следующий этап лечения — трансплантация костного мозга. Донором стал папа Никиты. Понемногу мальчик начал восстанавливаться, вскоре его выписали.

Но в конце весны 2020 года анализы показали, что у Никиты рецидив. Снова больница, химиотерапия, иммунная терапия. И снова удар — у подростка начался сепсис, а через две недели рецидив сепсиса. Анализы показали, что иммунный препарат не справляется, химеризм (процент донорских клеток) упал. Назначили другое лекарство, но курс не принёс положительной динамики.

Встал вопрос о проведении повторной ТКМ. Врачи снова предложили взять донорские клетки у отца. Но первая трансплантация показала неэффективность. Более того, папа, по результатам типирования, только на 50% подходил в качестве донора. Необходимо было искать неродственного донора, подходящего на 100%, и срочно.

Родители Никиты обратились в зарубежные клиники, где большой опыт лечения сложных лейкозов. Откликнулись специалисты из Германии, из Университетской клиники Вюрцбурга. Но счёт за лечение выставили огромный — 445 тысяч евро. И необходимо было оплатить всю сумму сразу. Родители начали собрать деньги самостоятельно и обратились в благотворительные фонды.

Через какое-то время из клиники сообщили, что на счёт поступило 200 тысяч евро. «Нашёлся человек, который вот так нам помог. Благодарна ему очень за это. Клиника пошла нам навстречу из-за сложной ситуации, они согласились нас принять при условии оплаты 250 тысяч евро. Нами на тот момент собрано было 50 тысяч», — рассказала Юлия «Фонтанке».

Сейчас Никита находится в Германии, проходит курс химиотерапии. По результатам будет принято решение о дальнейшем лечении.

На данный момент осталось собрать на оплату счёта 142 тысячи евро. Внести их необходимо в течение двух недель.

Пройдя большой, сложный и болезненный путь в борьбе с недугом, останавливаться нельзя — у Никиты есть все шансы победить болезнь и вернуться к обычной жизни. Просто ему надо немного в этом помочь.

О том, как помочь Никите, можно узнать здесь, а также на сайтах благотворительных фондов, которые ведут сбор средств (каждый из них взял на себя сбор определённой суммы): БФ «Здоровье и будущее детей», БФ «Мир глазами ребенка», БФ «Лия» и БФ «Чистые души».

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