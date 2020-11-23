Есть все шансы победить болезнь. 17-летнему Никите нужна помощь в борьбе с лейкозом

Никита Терещенков, 17 лет.
Острый миелобластный лейкоз, высокая группа риска.
Требуется повторная трансплантация костного мозга от неродственного донора. Не хватает 142 тыс. евро.
Лейкоз у Никиты диагностировали не сразу. В конце февраля 2019 года подросток заболел и две недели провёл дома. После этого мама заметила, что он перестал делать зарядку по утрам, стал жаловаться на спину. Хирург, осмотревший Никиту, сказал, что это связано с ростом.
Потом мальчик подвернул ногу, которая сильно опухла и долго не проходила, заболела шея. Хирург сказал, что это миозит. Ещё две недели на больничном — и выписка. Но через три дня поднялась температура до 38,5.
«Это было 5 апреля. В следующие дни температура только выше и выше поднималась. Мы вызывали скорую три дня подряд, а они в один день заявили, что его жизни ничего не угрожает, а в другой — что таких «больших» детей они уже не забирают. 9-го числа наш педиатр вызвала скорую и отправила Никиту в больницу. У него началась сильная интоксикация, его тошнило, поэтому увезли в 22-ю больницу, в инфекционное отделение», — вспоминает Юлия, мама Никиты.
При поступлении у мальчика почему-то не взяли кровь на анализ. Сделали это только через два дня. А когда пришли результаты, его срочно перевели в реанимацию. Там родителям и сообщили, что подозревают у их сына лейкоз. Вскоре Никиту перевели в ДГБ № 1, где он прошел несколько курсов химиотерапии.
«Приехав 14 апреля в ДГБ № 1, мы попали домой только 13 сентября», — рассказывает Юлия.
Затем его перевели в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачёвой, где прошёл следующий этап лечения — трансплантация костного мозга. Донором стал папа Никиты. Понемногу мальчик начал восстанавливаться, вскоре его выписали.
Но в конце весны 2020 года анализы показали, что у Никиты рецидив. Снова больница, химиотерапия, иммунная терапия. И снова удар — у подростка начался сепсис, а через две недели рецидив сепсиса. Анализы показали, что иммунный препарат не справляется, химеризм (процент донорских клеток) упал. Назначили другое лекарство, но курс не принёс положительной динамики.
Встал вопрос о проведении повторной ТКМ. Врачи снова предложили взять донорские клетки у отца. Но первая трансплантация показала неэффективность. Более того, папа, по результатам типирования, только на 50% подходил в качестве донора. Необходимо было искать неродственного донора, подходящего на 100%, и срочно.
Родители Никиты обратились в зарубежные клиники, где большой опыт лечения сложных лейкозов. Откликнулись специалисты из Германии, из Университетской клиники Вюрцбурга. Но счёт за лечение выставили огромный — 445 тысяч евро. И необходимо было оплатить всю сумму сразу. Родители начали собрать деньги самостоятельно и обратились в благотворительные фонды.
Через какое-то время из клиники сообщили, что на счёт поступило 200 тысяч евро. «Нашёлся человек, который вот так нам помог. Благодарна ему очень за это. Клиника пошла нам навстречу из-за сложной ситуации, они согласились нас принять при условии оплаты 250 тысяч евро. Нами на тот момент собрано было 50 тысяч», — рассказала Юлия «Фонтанке».
Сейчас Никита находится в Германии, проходит курс химиотерапии. По результатам будет принято решение о дальнейшем лечении.
На данный момент осталось собрать на оплату счёта 142 тысячи евро. Внести их необходимо в течение двух недель.
Пройдя большой, сложный и болезненный путь в борьбе с недугом, останавливаться нельзя — у Никиты есть все шансы победить болезнь и вернуться к обычной жизни. Просто ему надо немного в этом помочь.
О том, как помочь Никите, можно узнать здесь, а также на сайтах благотворительных фондов, которые ведут сбор средств (каждый из них взял на себя сбор определённой суммы): БФ «Здоровье и будущее детей», БФ «Мир глазами ребенка», БФ «Лия» и БФ «Чистые души».