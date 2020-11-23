Есть все шансы победить болезнь. 17-летнему Никите нужна помощь в борьбе с лейкозом

Никита Терещенков, 17 лет. Острый миелобластный лейкоз, высокая группа риска. Требуется повторная трансплантация костного мозга от неродственного донора. Не хватает 142 тыс. евро. Лейкоз у Никиты диагностировали не сразу. В конце февраля 2019 года подросток заболел и две недели провёл дома. После этого мама заметила, что он перестал делать зарядку по утрам, стал жаловаться на спину. Хирург, осмотревший Никиту, сказал, что это связано с ростом. Потом мальчик подвернул ногу, которая сильно опухла и долго не проходила, заболела шея. Хирург сказал, что это миозит. Ещё две недели на больничном — и выписка. Но через три дня поднялась температура до 38,5.

«Это было 5 апреля. В следующие дни температура только выше и выше поднималась. Мы вызывали скорую три дня подряд, а они в один день заявили, что его жизни ничего не угрожает, а в другой — что таких «больших» детей они уже не забирают. 9-го числа наш педиатр вызвала скорую и отправила Никиту в больницу. У него началась сильная интоксикация, его тошнило, поэтому увезли в 22-ю больницу, в инфекционное отделение», — вспоминает Юлия, мама Никиты. При поступлении у мальчика почему-то не взяли кровь на анализ. Сделали это только через два дня. А когда пришли результаты, его срочно перевели в реанимацию. Там родителям и сообщили, что подозревают у их сына лейкоз. Вскоре Никиту перевели в ДГБ № 1, где он прошел несколько курсов химиотерапии. «Приехав 14 апреля в ДГБ № 1, мы попали домой только 13 сентября», — рассказывает Юлия. Затем его перевели в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачёвой, где прошёл следующий этап лечения — трансплантация костного мозга. Донором стал папа Никиты. Понемногу мальчик начал восстанавливаться, вскоре его выписали.

Но в конце весны 2020 года анализы показали, что у Никиты рецидив. Снова больница, химиотерапия, иммунная терапия. И снова удар — у подростка начался сепсис, а через две недели рецидив сепсиса. Анализы показали, что иммунный препарат не справляется, химеризм (процент донорских клеток) упал. Назначили другое лекарство, но курс не принёс положительной динамики. Встал вопрос о проведении повторной ТКМ. Врачи снова предложили взять донорские клетки у отца. Но первая трансплантация показала неэффективность. Более того, папа, по результатам типирования, только на 50% подходил в качестве донора. Необходимо было искать неродственного донора, подходящего на 100%, и срочно. Родители Никиты обратились в зарубежные клиники, где большой опыт лечения сложных лейкозов. Откликнулись специалисты из Германии, из Университетской клиники Вюрцбурга. Но счёт за лечение выставили огромный — 445 тысяч евро. И необходимо было оплатить всю сумму сразу. Родители начали собрать деньги самостоятельно и обратились в благотворительные фонды.