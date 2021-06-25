Под окнами высотки в Колпино нашли тело подростка. До трагедии он был в гостях вместе с мамой

Юный житель Петербурга получил травмы, несовместимые с жизнью после падения в Колпинском районе. В обстоятельствах его смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 25 июня, в 18:36 в полицию города Колпино поступило сообщение, что под окнами высотного дома 28 по улице Севастьянова лежит подросток. Прибывшие по указанному адресу сотрудники обнаружили тело 13-летнего мальчика.

«По предварительным данным, мальчик находился в гостях вместе со своей матерью. В настоящее время женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка», — добавили в полицейском главке.