Под окнами высотки в Колпино нашли тело подростка. До трагедии он был в гостях вместе с мамой

Юный житель Петербурга получил травмы, несовместимые с жизнью после падения в Колпинском районе. В обстоятельствах его смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 25 июня, в 18:36 в полицию города Колпино поступило сообщение, что под окнами высотного дома 28 по улице Севастьянова лежит подросток. Прибывшие по указанному адресу сотрудники обнаружили тело 13-летнего мальчика.
«По предварительным данным, мальчик находился в гостях вместе со своей матерью. В настоящее время женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка», — добавили в полицейском главке.
Подробности происшествия местные жители привели в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». «Мать пила, семья скандальная, со слов соседей. К сожалению, не выжил», — написала в комментариях под постом участница обсуждения Евгения.
Ранее в СК по Петербургу сообщили, что с приходом тепла только в городе из окон выпали около 20 детей. Один из последних инцидентов описывала «Фонтанка». Накануне вечером с проспекта Славы в одну из городских больниц увезли двухлетнего мальчика. Ребёнок вывалился из окна четвёртого этажа, но упал не на землю, а на козырёк.