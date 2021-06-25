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Под окнами высотки в Колпино нашли тело подростка. До трагедии он был в гостях вместе с мамой

В Колпино в результате падения погиб 13-летний мальчик

Юный житель Петербурга получил травмы, несовместимые с жизнью после падения в Колпинском районе. В обстоятельствах его смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 25 июня, в 18:36 в полицию города Колпино поступило сообщение, что под окнами высотного дома 28 по улице Севастьянова лежит подросток. Прибывшие по указанному адресу сотрудники обнаружили тело 13-летнего мальчика.

«По предварительным данным, мальчик находился в гостях вместе со своей матерью. В настоящее время женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка», — добавили в полицейском главке.

Подробности происшествия местные жители привели в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». «Мать пила, семья скандальная, со слов соседей. К сожалению, не выжил», — написала в комментариях под постом участница обсуждения Евгения.

Ранее в СК по Петербургу сообщили, что с приходом тепла только в городе из окон выпали около 20 детей. Один из последних инцидентов описывала «Фонтанка». Накануне вечером с проспекта Славы в одну из городских больниц увезли двухлетнего мальчика. Ребёнок вывалился из окна четвёртого этажа, но упал не на землю, а на козырёк.

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Комментарии (1)

nuga
В Колпино только и пить.Бессмысленная жизнь мамаши в пьяном угаре,даже сына пропила и не заметила.
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