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В Ленобласти за день насмерть разбились двое детей. Вывалившийся из окна в Петербурге мальчик двух лет жив

Ещё трое детей стали жертвами открытых окон в Петербурге и Ленинградской области за последние сутки. Двое из малышей не выжили.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, накануне вечером с проспекта Славы скорая забрала двухлетнего мальчика. Ребёнок вывалился из окна четвёртого этажа, но упал не на землю, а на козырёк. Предварительно его состояние оценивали как среднетяжёлое.

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В Ленинградской области падения оказались летальными. Утром пятницы ровесника пострадавшего петербуржца из Сланцев не выдержала москитная сетка. Как пишет 47news, мальчик жил на пятом этаже, рядом с окном стояла его кровать. Также утром, но уже в Сосновом Бору, разбился четырёхлетний ребёнок. По предварительной информации, он с матерью находился в гостях у её знакомого, окна в квартире на восьмом этаже были открыты. Проверку начала прокуратура Ленинградской области.

В Следственном комитете сообщали, что с приходом тепла только в городе из окон выпали около двадцати детей.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (3)

260602101
" Мы с дяденькой пока винца выпьем а ты в окошко погляди...."
Athair
Куда смотрят власти? Где СК?

PS: Можно в метро объявлять такую информацию, на щитах дорожных крутить как соц. рекламу.
HomerMP
Родители, конечно, **-*/+/++/+/+///-/--*-*!
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