Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, накануне вечером с проспекта Славы скорая забрала двухлетнего мальчика. Ребёнок вывалился из окна четвёртого этажа, но упал не на землю, а на козырёк. Предварительно его состояние оценивали как среднетяжёлое.

В Ленинградской области падения оказались летальными. Утром пятницы ровесника пострадавшего петербуржца из Сланцев не выдержала москитная сетка. Как пишет 47news, мальчик жил на пятом этаже, рядом с окном стояла его кровать. Также утром, но уже в Сосновом Бору, разбился четырёхлетний ребёнок. По предварительной информации, он с матерью находился в гостях у её знакомого, окна в квартире на восьмом этаже были открыты. Проверку начала прокуратура Ленинградской области.