«Объект является самовольно возведенным». Водоканал объяснил, почему отключил канализацию «Спорт Паласу»

Кроме того, в ГУП поступила информация, что объект является самовольно возведенным и не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию. В регистрации права собственности было отказано.

«В настоящее время отсутствуют договорные отношения по холодному водоснабжению и водоотведению в отношении объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Южная дорога, д. 9, лит. А», — сообщили в Водоканале.

Поскольку в ЕГРН отсутствуют сведения о регистрации права ООО «Диапазон» на объект, так и на земельный участок ООО «Диапазон» не отвечает требованиям к абоненту в части наличия у него прав на объект, в отношении которого осуществлялось холодное водоснабжение и водоотведение и были заключены договоры ресурсоснабжения», — отметили в Водоканале.

В итоге ГУП прекратил договорные отношения по ресурсоснабжению.

31 июля 2020 года Водоканал отключил «Спорт Паласу» холодное водоснабжение, а затем и водоотведение. Но затем ГУП неоднократно устанавливал, что спортивный комплекс продолжает функционировать и незаконно пользуется услугами водоснабжения и водоотведения.

«25 июня 2021 года специалисты Водоканала в очередной раз выявили факт несанкционированного использования городской канализации при отсутствии договора на подключение, после чего провели мероприятия по прекращению незаконного подключения», — заявили в Водоканале.

В случае, если у абонента отсутствует подключение к центральной системе водоотведения, он обязан обеспечивать вывоз и утилизацию сточных вод любыми доступными, соответствующими законодательству способами.