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«Объект является самовольно возведенным». Водоканал объяснил, почему отключил канализацию «Спорт Паласу»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прокомментировал причины отключения водоотведения ООО «Диапазон» («Спорт Палас» на Крестовском острове).

Как ранее сообщала «Фонтанка», 25 июня ГУП перекрыл канализацию предприятию.

«В настоящее время отсутствуют договорные отношения по холодному водоснабжению и водоотведению в отношении объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Южная дорога, д. 9, лит. А», — сообщили в Водоканале.

Кроме того, в ГУП поступила информация, что объект является самовольно возведенным и не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию. В регистрации права собственности было отказано.

Поскольку в ЕГРН отсутствуют сведения о регистрации права ООО «Диапазон» на объект, так и на земельный участок ООО «Диапазон» не отвечает требованиям к абоненту в части наличия у него прав на объект, в отношении которого осуществлялось холодное водоснабжение и водоотведение и были заключены договоры ресурсоснабжения», — отметили в Водоканале.

В итоге ГУП прекратил договорные отношения по ресурсоснабжению.

31 июля 2020 года Водоканал отключил «Спорт Паласу» холодное водоснабжение, а затем и водоотведение. Но затем ГУП неоднократно устанавливал, что спортивный комплекс продолжает функционировать и незаконно пользуется услугами водоснабжения и водоотведения.

«25 июня 2021 года специалисты Водоканала в очередной раз выявили факт несанкционированного использования городской канализации при отсутствии договора на подключение, после чего провели мероприятия по прекращению незаконного подключения», — заявили в Водоканале.

В случае, если у абонента отсутствует подключение к центральной системе водоотведения, он обязан обеспечивать вывоз и утилизацию сточных вод любыми доступными, соответствующими законодательству способами.

Владелец «Спорт Паласа» Роман Курбатов ранее сообщал, что считает отключение незаконным, так как расторжение договора сейчас оспаривается в суде. В аналогичном споре с ПСК суд встал на сторону предпринимателя. Отключение канализации может привести к прорыву канализации, считает Роман Курбатов.

Проблемы «Спорт Паласа» возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самостроя. О том, что клубу Sport Palace в Приморском парке Победы давно пора завершить деятельность, напомнил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову. По информации «Фонтанки», прокуратура также обращалась в Смольный с просьбой отключить комплексу водоснабжение и водоотведение. Власти Петербурга не могут снести комплекс, ссылаясь на другую правовую коллизию: суд уже предписал провести демонтаж юрлицу, которое уже на тот момент не являлось правообладателем постройки.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Ну, то, что надзиратели за потреблением ныне рулят медициной, думаю, ужо все привыкли.. Но, штоп поставщик воды в краны рулил регистрацией имущества - это что-то новенькое..
266064345
Роман Курбатов, законно не оформив документы нечего голосить. Прими как должное. 90-ые прошли. Снос объекта и до свидос. А то сладенький такой. Твой номер шестой.
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