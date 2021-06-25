«Дельта»-штамм шагает по планете. Наиболее заразная разновидность коронавируса — уже в 85 странах

Разновидность коронавируса «Дельта» распространилась уже на территории как минимум 85 государств и продолжает быстрыми темпами поражать население, не привитое от COVID-19. Об этом заявил 25 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.



«Дельта» является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», — приводит его слова ТАСС.



Чем индийский вирус-мутант отличается от предшественников, рассказал «Фонтанке» Игорь Иванов, начмед городской больницы Святого Георгия.