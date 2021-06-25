FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +23
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

«Дельта»-штамм шагает по планете. Наиболее заразная разновидность коронавируса — уже в 85 странах

Разновидность коронавируса «Дельта» распространилась уже на территории как минимум 85 государств и продолжает быстрыми темпами поражать население, не привитое от COVID-19. Об этом заявил 25 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Дельта» является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», — приводит его слова ТАСС.

Чем индийский вирус-мутант отличается от предшественников, рассказал «Фонтанке» Игорь Иванов, начмед городской больницы Святого Георгия.

Ранее сообщалось, что учёные также выявили новую разновидность «лямбда»-штамма высокой степени контагиозности.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний