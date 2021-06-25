В Бразилии выявили опасный вариант «лямбда»-штамма коронавируса

На юге Бразилии обнаружен новый опасный вариант коронавируса, похожий на так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2. Расшифровка генома вируса и выводы ученых были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv, пишет 25 июня ТАСС.

По словам исследователей, им удалось отследить путь опасного варианта из Аргентины и открыть новый штамм этой версии SARS-CoV-2, чье распространение может обострить эпидемиологическую обстановку.

Лямбда-штамм SARS-CoV-2 впервые был выделен в Перу в конце лета прошлого года. В определённый момент он был главенствующим среди случаев заражения коронавирусом в этой стране и составлял треть новых заболеваний в Аргентине и Чили. В его геноме есть набор из восьми ключевых мутаций, которые, как полагают учёные, увеличивает его контагиозность. Учёные также нашли около 20 других изменений в структуре генома, являющихся нетипичными для большинства других разновидностей лямбда-штамма коронавируса. Исследователям ещё предстоит определить, как ведёт себя этот вирус внутри человеческого тела и насколько быстро он может распространиться среди населения.