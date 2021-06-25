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Дворцовую площадь и огражденные улицы освобождают от последних прохожих

С Невского проспекта и Дворцовой площади выводят последних прохожих и просят пройти за ограждения. Как передает корреспондент «Фонтанки» 25 июня, все подходы к набережным Невы в зоне проведения «Алых парусов» перекрыли окончательно и для пешеходов.

Проход по левой стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта в сторону Главного штаба Эрмитажа также закрыт.

Движение остановлено по Невскому проспекту от Садовой улицы. Как рассказывала «Фонтанка», люди массово вышли на проезжую часть, где гуляют и фотографируются.

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Сегодня в Петербурге состоится праздник выпускников «Алые паруса». Традиционной площадкой для его проведения в этом году стала Дворцовая площадь. Из-за мероприятия в городе ограничивают не только проезд по центральным улицам, проход пешеходов, но и работу кафе и продажу алкоголя, однако метро будет работать круглосуточно. «Фонтанка» подробно рассказывала обо всех ограничениях, введенных в городе из-за праздника.

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Комментарии (11)

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Т.е. для Алых парусов - ковида не существует, а для пересдачи экзаменов - вдруг вспомнили!!! Если отменят 2 июля хоть что-то из-за ковида, я Беглова ******!!!
James Cook
Рассадник заразы.
Банин
Странно, что не в полной выкладке, в шлемах с забралами, дубинками и шокерами...
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