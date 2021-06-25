С Невского проспекта и Дворцовой площади выводят последних прохожих и просят пройти за ограждения. Как передает корреспондент «Фонтанки» 25 июня, все подходы к набережным Невы в зоне проведения «Алых парусов» перекрыли окончательно и для пешеходов.

Проход по левой стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта в сторону Главного штаба Эрмитажа также закрыт.

Движение остановлено по Невскому проспекту от Садовой улицы. Как рассказывала «Фонтанка», люди массово вышли на проезжую часть, где гуляют и фотографируются.