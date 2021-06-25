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Центр Петербурга начали перекрывать к «Алым парусам». Невский стал пешеходным

В Петербурге начали перекрывать центральные улицы из-за «Алых парусов»

Движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади перекрыли в преддверии праздника выпускников «Алые паруса», который состоится сегодня, 25 июня. Как передает корреспондент «Фонтанки», пешеходы стали массово выходить на проезжую часть, гулять и фотографироваться.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Уже перекрыты Дворцовый и Троицкий мосты, а также ограничиваются подходы к набережным. Пройти на саму площадь, где и состоится мероприятие, пока все еще можно, однако там уже установили металлоискатели и ограждения.

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Из-за праздника в городе также ограничили работу кафе и продажу алкоголя, попасть к набережным в зоне торжественного прохода брига «Россия» не удастся не только водителям, но и пешеходам, однако метро будет работать круглосуточно. Посмотреть на торжество не удастся и сверху. Полиция заблокирует крыши для зрителей «Алых парусов».

«Фонтанка» рассказывала обо всех ограничениях в городе, которые вводятся из-за проведения мероприятия.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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