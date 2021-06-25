Уже перекрыты Дворцовый и Троицкий мосты, а также ограничиваются подходы к набережным. Пройти на саму площадь, где и состоится мероприятие, пока все еще можно, однако там уже установили металлоискатели и ограждения.
Из-за праздника в городе также ограничили работу кафе и продажу алкоголя, попасть к набережным в зоне торжественного прохода брига «Россия» не удастся не только водителям, но и пешеходам, однако метро будет работать круглосуточно. Посмотреть на торжество не удастся и сверху. Полиция заблокирует крыши для зрителей «Алых парусов».
«Фонтанка» рассказывала обо всех ограничениях в городе, которые вводятся из-за проведения мероприятия.