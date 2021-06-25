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Успели вспомнить вторник. На второй линии петербургского метро из поезда с проблемными дверями высаживали пассажиров

На второй линии метро Петербурга вновь возникли проблемы после коллапса во вторник

На протяжении недели пассажиры петербургского метрополитена не могут расслабиться на второй линии, пугаясь любой задержки. 25 июня в редакцию «Фонтанки» снова сообщили о затянувшихся остановках.

Читатель заявил, что у платформы станции «Невский проспект» они простояли 10 минут — не могли тронуться в сторону «Парнаса».

В комитете по транспорту «Фонтанке» ответили, что ничего страшного не произошло.

«Перерыв был 4 минуты — на «Горьковской» высаживали пассажиров из состава из-за проблем с дверями. Дальше отправился самостоятельно», — доложили в пресс-службе комтранса.

Во вторник, 22 июня, движение на второй линии частично остановилось из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции «Парнас». Несколько станций закрыли на вход, застрявших в поездах пассажиров эвакуировали через тоннели.

© Фонтанка.Ру

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