Успели вспомнить вторник. На второй линии петербургского метро из поезда с проблемными дверями высаживали пассажиров

На протяжении недели пассажиры петербургского метрополитена не могут расслабиться на второй линии, пугаясь любой задержки. 25 июня в редакцию «Фонтанки» снова сообщили о затянувшихся остановках.



Читатель заявил, что у платформы станции «Невский проспект» они простояли 10 минут — не могли тронуться в сторону «Парнаса».



В комитете по транспорту «Фонтанке» ответили, что ничего страшного не произошло.



«Перерыв был 4 минуты — на «Горьковской» высаживали пассажиров из состава из-за проблем с дверями. Дальше отправился самостоятельно», — доложили в пресс-службе комтранса.

