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Всё настолько плохо, что вентиляторами в Девяткино начали торговать на улицах

В пригороде Петербурга вентиляторы продают на улицах

Вот на чём сейчас можно заработать: самодеятельные коммерсанты в крупном спальном районе открыли продажу вентиляторов прямо под открытым небом.

Продавцов актуального товара читательница «Фонтанки» Юлия заметила в Девяткино минувшим вечером. «Прямо на бульваре Менделеева сидела девушка и предлагала вентиляторы по 2 тысячи рублей, хотя, по-моему, эти модели в магазине стоят дешевле», — рассказывает Юлия. Ещё один человек, по её словам, торговал ближе к метро. «Это же какой должен быть спрос! Никогда такого не видела», — резюмирует читательница.

Фото: Читательница «Фонтанки» Юлия
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В последние дни охота за вентиляторами в Петербурге действительно развернулась не на шутку. «Фонтанка» рассказывала, что горожане чуть ли не в драку лезут из-за ценной техники. Актуальность её ещё не прошла: жара пока сохраняется.

Фото: Читательница «Фонтанки» Юлия

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Комментарии (2)

Leeuw
Создается впечатление, будто вентилятор -- это некий предмет одноразового использования, который нужно заново покупать при наступлении очередной жары...
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