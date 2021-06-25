Вот на чём сейчас можно заработать: самодеятельные коммерсанты в крупном спальном районе открыли продажу вентиляторов прямо под открытым небом.



Продавцов актуального товара читательница «Фонтанки» Юлия заметила в Девяткино минувшим вечером. «Прямо на бульваре Менделеева сидела девушка и предлагала вентиляторы по 2 тысячи рублей, хотя, по-моему, эти модели в магазине стоят дешевле», — рассказывает Юлия. Ещё один человек, по её словам, торговал ближе к метро. «Это же какой должен быть спрос! Никогда такого не видела», — резюмирует читательница.

