Как сообщает 25 июня пресс-служба СЗТП, по предварительным данным, частный легкомоторный самолет «Пайпер ПА-28» с двумя членами экипажа на борту осуществлял плановый облет лесной территории области, выявляя очаги пожаров. Вылетел он в 12:55 24 июня с посадочной площадки «Верхняя Тойма». Полет проходил штатно, пока в 18:50 самолет не перестал выходить на связь . На поиски отправили вертолет Ми-8.

Северо-Западная транспортная прокуратура назвала возможную причину крушения легкомоторного самолета в Архангельской области накануне вечером. После падения он сгорел.

Самолет рухнул в 19 километрах от деревни Козьмино в Ленском районе Архангельской области и сгорел. Пожар было видно с воздуха. Оба члена экипажа выжили , спасатели и бригада скорой помощи доставили их в Котласскую городскую больницу.

Возможной причиной крушения прокуратура называет отказ двигателя. Котласская транспортная прокуратура в связи с произошедшим проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Собственника самолета вызовут для объяснений и установления всех обстоятельств.



Тем же вечером в Ленобласти рухнул вертолет Ми-8 нацгвардии. Все три члена экипажа погибли. Обломки сгорели дотла.