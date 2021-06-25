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Рухнувший в Архангельской области самолет сгорел. Прокуратура показывает место крушения

Причиной крушения самолета в Архангельской области мог стать отказ двигателя

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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Северо-Западная транспортная прокуратура назвала возможную причину крушения легкомоторного самолета в Архангельской области накануне вечером. После падения он сгорел.

Как сообщает 25 июня пресс-служба СЗТП, по предварительным данным, частный легкомоторный самолет «Пайпер ПА-28» с двумя членами экипажа на борту осуществлял плановый облет лесной территории области, выявляя очаги пожаров. Вылетел он в 12:55 24 июня с посадочной площадки «Верхняя Тойма». Полет проходил штатно, пока в 18:50 самолет не перестал выходить на связь. На поиски отправили вертолет Ми-8.

Самолет рухнул в 19 километрах от деревни Козьмино в Ленском районе Архангельской области и сгорел. Пожар было видно с воздуха. Оба члена экипажа выжили, спасатели и бригада скорой помощи доставили их в Котласскую городскую больницу.

Северо-Западная транспортная прокуратура

Возможной причиной крушения прокуратура называет отказ двигателя. Котласская транспортная прокуратура в связи с произошедшим проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Собственника самолета вызовут для объяснений и установления всех обстоятельств.

Тем же вечером в Ленобласти рухнул вертолет Ми-8 нацгвардии. Все три члена экипажа погибли. Обломки сгорели дотла.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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