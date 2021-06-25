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Одна-единственная туча на весь город порадовала людей и зверей на севере Петербурга

В Петербурге прошёл дождь

Пока везёт только жителям северо-западной части Петербурга — одну дождевую тучу на весь город подвезли именно туда.

«На севере дождик пошёл. Слабенько, но уже легче», — рассказывает читательница «Фонтанки» Юлия и показывает видео с Парашютной улицы в Приморском районе.

Читательница «Фонтанки» Юлия

«Особая радость для домашних животных. Мой пёс задремал в умиротворении», — делится Юлия.

«Яндекс» на карте погоды демонстрирует одну тучу над Приморским и Курортным районами. В остальных частях города сухо.

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Синоптики обещали петербуржцам дожди и грозы ближе к вечеру, в Ленобласти — начиная с обеда. Сильных гроз в Петербурге пока не было, в отличие от Псковской области, где на Чудском озере даже образовался смерч.

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