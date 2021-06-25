«На севере дождик пошёл. Слабенько, но уже легче», — рассказывает читательница «Фонтанки» Юлия и показывает видео с Парашютной улицы в Приморском районе.
Читательница «Фонтанки» Юлия
«Особая радость для домашних животных. Мой пёс задремал в умиротворении», — делится Юлия.
«Яндекс» на карте погоды демонстрирует одну тучу над Приморским и Курортным районами. В остальных частях города сухо.
Синоптики обещали петербуржцам дожди и грозы ближе к вечеру, в Ленобласти — начиная с обеда. Сильных гроз в Петербурге пока не было, в отличие от Псковской области, где на Чудском озере даже образовался смерч.