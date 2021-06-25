Ростуризм просит сохранить антипрививочникам возможность увидеть море с ПЦР-тестом

Курорты Краснодарского края должны принимать с 1 августа не только вакцинированных, но и тех, кто ограничился просто ПЦР-тестом, считают в Ростуризме. С таким предложением к губернатору региона Вениамину Кондратьеву обратилась глава ведомства Зарина Догузова.



«Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», — цитирует Догузову РИА Новости 25 июня.



Как писала «Фонтанка», с 1 июля принимать отдыхающих в Краснодарском крае будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа о вакцинации. А с 1 августа отели, пансионаты и санатории края будут принимать туристов только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. В Российском союзе туриндустрии уже заявили, что прием только привитых туристов сорвет сезон на Кубани. Антипрививочники массово сдают путевки в Сочи.

