FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +23
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
14
Печать

Ростуризм просит сохранить антипрививочникам возможность увидеть море с ПЦР-тестом

Курорты Краснодарского края должны принимать с 1 августа не только вакцинированных, но и тех, кто ограничился просто ПЦР-тестом, считают в Ростуризме. С таким предложением к губернатору региона Вениамину Кондратьеву обратилась глава ведомства Зарина Догузова.

«Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», — цитирует Догузову РИА Новости 25 июня.

Как писала «Фонтанка», с 1 июля принимать отдыхающих в Краснодарском крае будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа о вакцинации. А с 1 августа отели, пансионаты и санатории края будут принимать туристов только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. В Российском союзе туриндустрии уже заявили, что прием только привитых туристов сорвет сезон на Кубани. Антипрививочники массово сдают путевки в Сочи.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Igorius
А с какой стати антипрививочникам должны делаться поблажки? Чтобы и дальше можно было быть пофигистом? Как у нас в России принято: одни делают всё правильно, тратят своё время, деньги и пр., а другие забивают на все правила, на безопасность других - и ещё над "лохами" посмеиваются. Нет уж, я лично краснодарского губернатора поддерживаю: полгода было на то, чтобы прививку сделать. Теперь бегай, как ошпаренный, или сиди дома и вопи в интернете о свих "правах". Пока не вспомнишь про обязанности.
А второй громадный плюс: пора осадить зажравшихся владельцев южной недвижимости, их за за взвинчивание цен вообще надо теперь на голодный паёк посадить без туристов. Пусть учатся с турками конкурировать, а то привыкли, что к ним "э, всё равно приедут, ничэго дэлать не буду!".
SERGEY111
Все правильно делается - чем меньше туда приедет людей посмотреть на мутную лужу чем быстрее товарищ Кондратьев будет бежать по впп за улетающим в рай джетом .
Norge
В метро еще не поставили автоматы по продаже отрицательных тестов и вакцинных сертификатов?
Да что вы - в аэропортах еще не везде стоят, спрос огромный.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний