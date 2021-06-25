«Сегодня в вашей жизни особый, волнующий, немного грустный день. Но вместе с тем и радостный, наполненный мечтами и ожиданиями, надеждами. Расставаясь со школой, вы, конечно же, говорите спасибо своим наставникам. Все эти годы они были рядом, заботились о том, чтобы вы получили как можно больше знаний, переживали, если у вас что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом. Их искреннего душевного участия хватало на всех», — говорит президент.

Путин подчеркнул, что выпускники находятся «на пороге нового этапа в жизни, больших перемен».



«В нашей стране становится всё больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти своё призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников», — заявил президент.



По мнению Путина, перед молодежью в России «сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого».



«Хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас — а они непременно будут — это успех всей нашей страны, её развитие на долгие годы вперёд, продолжение тех великих, славных традиций, которыми мы все по праву гордимся. Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины», — подытожил президент.



Напомним, в Петербурге сегодня пройдет праздник выпускников «Алые паруса». «Фонтанка» выяснила все подробности празднования. Также читайте в нашем издании обо всех перекрытиях движения, которые вводятся в городе сегодня и до завтрашнего утра.