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Владимир Путин обратился к российским выпускникам: «Верю, что вам под силу покорить любые вершины»

Владимир Путин обратился к российским выпускникам

Владимир Путин поздравил российских выпускников школ. Его видеообращение опубликовано 25 июня на сайте Кремля.

«Сегодня в вашей жизни особый, волнующий, немного грустный день. Но вместе с тем и радостный, наполненный мечтами и ожиданиями, надеждами. Расставаясь со школой, вы, конечно же, говорите спасибо своим наставникам. Все эти годы они были рядом, заботились о том, чтобы вы получили как можно больше знаний, переживали, если у вас что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом. Их искреннего душевного участия хватало на всех», — говорит президент.

kremlin.ru

Путин подчеркнул, что выпускники находятся «на пороге нового этапа в жизни, больших перемен».

«В нашей стране становится всё больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти своё призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников», — заявил президент.

По мнению Путина, перед молодежью в России «сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого».

«Хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас — а они непременно будут — это успех всей нашей страны, её развитие на долгие годы вперёд, продолжение тех великих, славных традиций, которыми мы все по праву гордимся. Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины», — подытожил президент.

Напомним, в Петербурге сегодня пройдет праздник выпускников «Алые паруса». «Фонтанка» выяснила все подробности празднования. Также читайте в нашем издании обо всех перекрытиях движения, которые вводятся в городе сегодня и до завтрашнего утра.

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Комментарии (11)

chip1
Поздравляю с окончанием школы, большинство из вас вас не ждут 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест на рынке труда РФ, работать придется в условиях непрекращающегося вставания с колен, с регулярными кризисами, условия труда и уровень оплаты на уровне Зимбабве, но вы не грустите, есть еще в мире страны где все гораздо хуже, там война и голод, нет простой, чистой воды! Не забудьте носить маску и обязательно прививаться!
rastaman
«Верю, что вы перезаражаете друг друга, придете домой и перезаражаете бабушек с делушками!».
Феерический дoлбoящер, конечно.
Danik
Калифорния ждёт!
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