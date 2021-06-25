Комитет по транспорту Петербурга после жалоб пассажиров проверяет, как работают кондиционеры в автобусах. На помощь городским маршрутам отправили автобусы-шаттлы, развозившие болельщиков на Евро-2020.



Как сообщает 25 июня пресс-служба комитета, в связи с обращениями петербуржцев с жалобами на некомфортные условия поездки в общественном транспорте были инициированы проверки систем кондиционирования в автобусах. О том, что творится в городских автобусах в жару, «Фонтанка» рассказывала 23 июня. По всем выявленным в ходе проверок фактам неработающих кондиционеров сотрудники компаний-перевозчиков привлечены к дисциплинарным мерам, отмечают в комтрансе.