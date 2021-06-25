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Смольный проверяет работу кондиционеров в автобусах Петербурга

Фото: «Пассажиравтотранс»
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Комитет по транспорту Петербурга после жалоб пассажиров проверяет, как работают кондиционеры в автобусах. На помощь городским маршрутам отправили автобусы-шаттлы, развозившие болельщиков на Евро-2020.

Как сообщает 25 июня пресс-служба комитета, в связи с обращениями петербуржцев с жалобами на некомфортные условия поездки в общественном транспорте были инициированы проверки систем кондиционирования в автобусах. О том, что творится в городских автобусах в жару, «Фонтанка» рассказывала 23 июня. По всем выявленным в ходе проверок фактам неработающих кондиционеров сотрудники компаний-перевозчиков привлечены к дисциплинарным мерам, отмечают в комтрансе.

В связи с прошедшим в Петербурге чемпионатом Европы по футболу городские автобусы в июньскую жару работали в условиях двойной нагрузки. С 24 июня все автобусы–шаттлы, обслуживавшие Евро-2020, направили на усиление городских маршрутов в разных районах.

С переходом на новую модель транспортного обслуживания в Петербурге планируется масштабно обновить подвижной состав общественного транспорта, и наличие кондиционера является обязательным требованием для всего закупаемого транспорта. Но ждать реформы предстоит до 2022 года.

Фото: «Пассажиравтотранс»

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Комментарии (12)

260569221
Смешно….
Ехал в троллейбусе 2 дня назад - вспотел как ш…ха после секса… что за хе…ня?? В троллейбусе жарче чем на улице….
Тогда если не работает кондей - проезд бесплатный!!!!!
VF812
Нормальных кондиционеров нет много где. В Италии даже не предуусмотрен, в Фи тоже.
OdinokiyDupri
Общался с кондуктором автобусного маршруту №50, она сообщила, что кондиционер они используют в начале смены, к концу смены это где-то вторая половина или последняя треть - отключают, т.к. не хватает топлива до конца смены, если ехать с кондиционером.
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